Подробности о новинках Alpine: хот-хэтч, полноприводный кроссовер и спорткар

В конце июня компания Renault раскрыла некоторые технические детали электрификации своей модельной линейки в ближайшие годы, но почти ничего не рассказала о дочерней марке Alpine, судьба которой очень заботит европейских автолюбителей. Наши британские коллеги выяснили, чего ждать от новинок Alpine, и полученная информация им определённо нравится.

В начале года марка Renault взяла решительный курс на электрификацию, пообещав к 2025 году вывести на рынок семь новых моделей электромобилей. Спортивная марка Alpine вообще станет полностью электрической (у Renault модели с ДВС пока останутся), при этом она вобрала в себя подразделение Renault Sport и одноимённую гоночную команду. По сути, Alpine станет спортивным авангардом Groupe Renault, витриной её лучших электромобильных технологий.

Первая из трёх заявленных Alpine новинок — это электрический субкомпактных хот-хэтч, который является спортивной версией нового Renault 5, ожидаемого в 2024 году. Журналисты британских изданий Autocar и Auto Express в общении с главой отдела разработок Renault Жилем ле Борном выяснили, что хот-хэтч будет оснащён единственным электромотором на передней оси мощностью 160 кВт (217 л.с.), который позаимствует у нового Megane на платформе CMF-EV.



Хот-хэт Alpine построен на более компактной платформе CMF-BEV, но она сможет принять мотор от более крупной платформы CMF-EV — такая возможность закладывалась при проектировании. Задняя подвеска будет независимой многорычажной, а колея шире, чем у исходного Renault 5, чтобы управляемость оказалась безупречной. До 100 км/ч хот-хэтч сможет разогнаться примерно за 6 с. Батарея ёмкостью 52 кВт·ч обеспечит около 320 км пробега на одной зарядке по циклу WLTP.

Купеобразный кроссовер Alpine будет прямым техническим родственником нового Megane, то есть в его основу ляжет платформа CMF-EV. На передней оси будет установлен тот же 217-сильных электромотор, что у хот-хэтча, а вот на задней оси нас ожидает некий сюрприз. Судя по намёкам, там может оказаться сразу два электромотора с независимым управлением вектором тяги либо какой-нибудь хитрый дифференциал. Совокупная мощность силовой установки, вероятно, превысит 300 л.с.



Самая тёмная лошадка — это полноценный спорткар, который разрабатывается совместно с британской компанией Lotus и придёт на смену бензиновой модели А110. Жиль ле Борн отказался раскрывать о нём какие-либо сведения, так как время ещё не пришло. Полагаем, что разработку этой модели курируют в основном специалисты Lotus – во всяком случае, логично предположить, что платформа у него будет британская, так как Renault нет смысла разрабатывать спортивную «тележку» ради одной модели. Мы уверены, что в плане дизайна электрическое купе Alpine будет сильно отличаться от родственного Лотуса и, возможно, окажется немного дешевле, чем британский аналог. Появление версии с открытым кузовом будет вполне логичным, но она, скорее всего, выйдет на рынок спустя некоторое время после исходного купе.

Добавим, что планов вывода марки Alpine на российский рынок у Groupe Renault пока нет — она адресована в первую очередь европейским автогурманам и они с нетерпением ждут возможности пощупать новинки Alpine живьём.

