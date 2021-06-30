Будущие электрокары Renault и Alpine: компакты в стиле ретро и кроссоверы

Первой на рынок выйдет сменившая формат «пятидверка» Megane, а всего к 2025 году планируют выпустить как минимум десять «электричек», причем семь из них – под брендом Renault.

В начале этого года Renault Group представила новый план развития на ближайшие пять лет, названный Renaulution. Если вкратце – вместо увеличения объемов производства компания намерена наращивать прибыль, бюджетные марки Dacia и Lada слились в единое бизнес-подразделение, ну а в Европе сама Renault, разумеется, будет «зеленеть». Сегодня же состоялась онлайн-конференция Renault eWays ElectroPop, в рамках которой глава компании Лука де Мео и его команда поделились новыми подробностями о грядущих «электричках».

Итак, к 2025 году на рынок планируют вывести минимум десять электромобилей, семь из них – непосредственно под брендом Renault. Специально для «зеленых» машин концерном Renault-Nissan-Mitsubishi разработаны две платформы. На «тележке» CMF-EV будут созданы модели Renault сегментов C и D, максимальная «дальнобойность» — 580 км по циклу WLTP «при очень низком энергопотреблении». Кроме того, у таких электрокаров должен оказаться просторный салон. А еще в компании обещают «удовольствие от вождения» — в том числе, за счет низкого центра тяжести, «идеальной развесовки» и многорычажной задней подвески. Кстати, Nissan уже выпустил электромобиль на CMF-EV – паркетник Ariya.

Почти готовый к производству Renault MeganE и концепт Renault 5 1 / 2 Почти готовый к производству Renault MeganE и концепт Renault 5 2 / 2

Для B-класса есть платформа CMF-BEV, которая, как отметили в Renault, позволит сократить общую стоимость электрокара на 33% по сравнению с нынешним электрохэтчем Zoe. Последний в Германии, например, сейчас стоит от 29 999 евро (около 2 598 000 рублей по текущему курсу), а вот в родной Франции за этот компакт сегодня просят минимум 32 500 евро (2 815 000 рублей). В Renault рассказали, что цену новых электрокаров поможет сбить взаимозаменяемость аккумуляторного модуля, более дешевая компактная силовая установка (100 кВт) и компоненты, которые заимствованы у платформы CMF-B. Запас хода моделей на CMF-BEV – до 400 км по циклу WLTP (у Zoe максимум примерно такой же – 395 км).



Будущий полноценный электрический кросс Renault

Первым совершенно новым электрокаром Renault станет MeganE (он же Megane e-Tech) на платформе CMF-EV – «пятидверка» в стиле SUV поступит в продажу в следующем году. Марка уже показывала готовый к производству прототип, а мы про него рассказывали, так что повторяться не будем. Следом за MeganE на рынок выйдут компакты на CMF-BEV в стиле ретро: это хэтчбек с дизайном концепта Renault 5, который, в свою очередь, вдохновлен одноименной моделью из 70-х годов прошлого века, и паркетник, пока известный под названием 4ever. Небольшой кросс засвечен не только на тизерах, но и на патентных картинках, он получит дизайн в стиле классического Renault 4. При этом в рамках конференции Renault eWays выяснилось, что 4ever будет доступен еще и в виде фургона. Наконец, Рено выпустит полноценный электрический кроссовер на старшей платформе CMF-EV – видимо, с обликом по мотивам прошлогоднего концепта Morphoz.



Renault 4ever по мотивам Renault 4 и фургон на его базе 1 / 3 Renault 4ever по мотивам Renault 4 и фургон на его базе 2 / 3 Renault 4ever по мотивам Renault 4 и фургон на его базе 3 / 3

Электромобили будут и у марки Alpine: купеобразный кроссовер, хэтчбек и спорткар. Общий тизер с новинками показали еще в январе, а теперь появились картинки с силуэтами. Судя по всему, хэтч Alpine окажется «заряженной» версией Renault 5. О паркетнике информации пока нет. Ну а про спорткар известно то, что его построят на отдельной платформе, эту модель разработают вместе с Lotus. Первая новинка Alpine увидит свет в 2024 году, но какая именно – в компании не уточнили.



Электромобили Alpine 1 / 3 Электромобили Alpine 2 / 3 Электромобили Alpine 3 / 3

Также Группа совместно с компаниями Envision AESC и Verkor работает над новыми батареями, в планах – две гигафабрики во Франции.



К 2025 году Renault намерена довести в Европе долю полностью электрических или электрифицированных моделей до 65%, а к 2030-му уже 90% в «старосветской» структуре продаж марки должны составить «чистые» электрокары.