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  • Батарейная диверсификация: Renault анонсировала две Гигафабрики в Европе

Батарейная диверсификация: Renault анонсировала две Гигафабрики в Европе

28.06.2021 109 0 1

Вслед за другими крупными автопроизводителями Groupe Renault объявила о локализации производства батарей для своих будущих электромобилей, чтобы снизить потенциальную зависимость от заграничных поставщиков. Батареи для электромобилей Renault будут выпускаться во Франции силами новых партнёров — китайской Envision AESC и французского стартапа Verkor.

 

На прошлой неделе Porsche и Volvo рассказали о планах по созданию собственных батарейных заводов, а сегодня с объявлением на ту же тему выступила Groupe Renault. Для своих новых электромобилей Renault будет получать батареи со строящегося во французском Дуэ батарейного завода китайской компании Envision AESC, 20% акций которой принадлежат Nissan. Стоимость завода оценивается в 2 млрд евро, пуск намечен на 2024 год, Renault будет сразу получать с него 9 ГВт·ч в год (имеется ввиду суммарная ёмкость изготовленных батарей), но к 2030 году отдача вырастет до 24 ГВт·ч.

По данным издания Automotive News Europe, полная плановая мощность французского завода Envision AESC выше — 43 ГВт·ч, просто часть продукции отсюда пойдёт другим автопроизводителям. Что до Renault, то она планирует устанавливать батареи Envision AESC на младшие, субкомпактные электромобили, в частности на новые Renault 4 и Renault 5.

С французским батарейным стартапом Verkor похожая история: в 2023 году он хочет запустить во Франции Гигафабрику (так с подачи Tesla называют все современные большие заводы про производству батарей и электромобилей) мощностью 16 ГВт·ч в год с потенциалом роста до 50 ГВт·ч к 2030 году. Renault из этого объёма будет получать 10 ГВт·ч на момент запуска и 20 ГВт·ч к 2030 году.

Подписанный с Verkor меморандум о взаимопонимании предполагает совместную с Groupe Renault разработку высокоэффективных батарей для электромобилей С-класса и более крупных, а также для спорткаров Alpine. Вдобавок Groupe Renault выкупит не менее 20% акций Verkor.

Между тем для нового Megane, который будет полностью электрическим, Renault будет покупать батареи у своего старого партнёра — южнокорейской LG Chem. В более отдалённой перспективе (примерно в 2027 году) Renault может построить ещё одну Гигафабрику совместно со Stellantis и Total — переговоры на эту тему не завершены.

В свою очередь Nissan, по данным журнала Autocar, в ближайшие дни объявит о строительстве Гигафабрики в Великобритании совместно с Envision AESC — её мощность составит 20 ГВт·ч.

Groupe Renault хочет стать полностью углерод-нейтральной компанией в Европе к 2040 году, в мире — к 2050 году. Это значит, что даже бюджетные марки Dacia и Lada должны будут перестать выбрасывать в атмосферу зловредный CO2, но до 2050 года ещё много времени и всё может десять раз измениться.

Франция электромобиль бизнес заводы Renault

 

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