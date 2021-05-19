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  • Новый Renault 4 показался на патентных изображениях. Премьера не за горами?

Новый Renault 4 показался на патентных изображениях. Премьера не за горами?

19.05.2021 312 0 0

Марка Renault держит курс на электрификацию и готовит сразу несколько батарейных моделей, в том числе две ретроспективные — Renault 4 и Renault 5. Как будет выглядеть новый Renault 5, мы уже знаем, — в январе компания сама представила прототип, а на этой неделе в Сети «всплыли» патентные изображения нового Renault 4.

 

В нашей предыдущей публикации о новом Renault 4 мы рассказывали, что его серийная версия ожидается в 2025 году, через год после дебюта соплатформенного электрического хэтчбека Renault 5, но патентные изображения, опубликованные нидерландским изданием Autovisie, позволяют предположить, что премьера «четвёрки» может состояться раньше.

В этом году «первый» Renault 4 (во Франции известен как Renault 4L — Quatrelle) отмечает 60-летие. Возможно, компания по случаю круглой даты покажет прототип преемника, и тогда его появление в патентных документах вполне закономерно, причём, по данным коллег из Нидерландов, заявка на патент была подана ещё в ноябре прошлого года. В январе этого года Renault вдобавок зарегистрировала название 4Ever, а в марте — спецэмблему для ретроспективной новинки: вписанную в фирменный ромбик четвёрку.

Картинки подтверждают прежние инсайдерские сведения: новый Renault 4 — это субкомпактный кроссовер, более-менее точно копирующий эстетику исторического предшественника. «Первый» Renault 4 был хэтчбеком с продольно расположенным двигателем и пристыкованной к нему спереди коробкой передач, но существовала и полноприводная модификация — её изготавливала фирма Sinpar.

Будет ли полный привод у нового Renault 4, неизвестно, но мы ставим на то, что не будет. В Европе подавляющее большинство субкомпактных кроссоверов моноприводные, а Renault, судя по всему, хочет обеспечить на свои ретроспективные новинки комфортные (по европейским меркам) цены. Renault 5, который вытеснит из продуктовой линейки хэтчбек Zoe, будет стоить от 20 000 евро. За Renault 4 вряд ли попросят сильно больше. В основу обеих электрических новинок ляжет модульная платформа CMF-EV.

Классический Renault 4
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Классический Renault 4
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«Первый» Renault 4 стал одним из самых массовых автомобилей в истории: в период с 1961 по 1994 год было выпущено более 8 млн экземпляров. В Европе «четвёрку» любят и чтят наряду с классическими VW Beetle/Käfer, Citroen 2CV и Mini, так что ставка на ретро-лук вполне оправдана. Вопрос лишь в том, можно ли считать представленный на картинках вариант дизайна удачным. Качество картинок невысокое, так что делать выводы рано — подождём официальных фотографий или рендеров.

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