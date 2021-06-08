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  • Renault готовит Megane e-Tech к дебюту: появились снимки предсерийного прототипа

Renault готовит Megane e-Tech к дебюту: появились снимки предсерийного прототипа

08.06.2021 98 0 0

Французский производитель показал тестовый образец будущей «батарейной» новинки. Пока что автомобиль скрыт за маскировочной плёнкой.

 

Компания Renault продолжает двигаться вперёд в соответствии с недавно рассекреченной стратегией дальнейшего развития – она получила название Renaulution. Одним из её важнейших пунктов является разработка и выпуск новых электрокаров. Так, одной из ближайших новинок обещает стать «зелёный» паркетник Megane e-Tech: серийное производство стартует в конце текущего года.

Пока что модель находится на стадии дорожных испытаний: в компании рассказали о том, что на французском заводе была выпущена первая партия, состоящая из тридцати предсерийных машин. Их внешность замаскировали с помощью плёнки и отправили проходить дорожные тесты. Один из этих прототипов компания отсняла самостоятельно и опубликовала фотографии, чтобы подогреть интерес к новинке.

В основу электрокара Renault Megane e-Tech лёг концепт Renault Megane eVision, представленный в октябре 2020 года. Тогда в компании отметили, что шоу-кар на 95% соответствует будущей товарной новинке. Напомним, по бокам у предвестника были камеры, которые у серийного паркетника заменят на зеркала заднего вида.

Судя по порции свежих фото прототипа в маскировке, у серийного автомобиля останутся те же пропорции, тот же пятидверный кузов, традиционный для паркетника, кроме того, такой же останется концепция дверных ручек: спереди они утоплены, а сзади интегрированы в стойки. В числе отличий помимо упомянутых зеркал: более простая головная оптика и более толстые рамки стёкол на боковых дверях.

Официально салон (ни прототипа, ни даже концепта будущего электрокара) пока не показывали. Правда, в рамках майской пресс-конференции Renault засветила салон некой модели, не исключено, что это был именно электрический Megane. На кадре был виден крупный вертикальный тачскрин мультимедийной системы, а также расположенные ниже физические кнопки и ниша для зарядки смартфона.

В основе «батарейного» Renault Megane лежит модульная платформа CMF-EV, на ней же базируется паркетник Nissan Ariya. По предварительным данным, «начинка» будет такой же, как и у шоу-кара. Напомним, его оснастили одним электромотором с отдачей в 217 л.с. (максимальный крутящий момент – 300 Нм). На разгон с места до «сотни» такому электрокару нужно меньше восьми секунд. Максимальную скорость серийного «электропаркетника» ограничат электроникой на отметке в 180 км/ч (такой лимит будет у всех новых машин бренда). Вероятно, батарей будет несколько, в том числе вариант ёмкостью 60 кВт*ч. В этом случае максимальный паспортный запас хода составит 450 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Отметим, у актуального Renault Megane дела в Европе идут не очень. По данным сайта Carsalesbase, за первую треть текущего года дилеры продали 26 526 единиц. Для сравнения, за тот же период клиенты на старосветском рынке купили 77 326 шт. Volkswagen Golf и 61 440 экземпляров Skoda Octavia.

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