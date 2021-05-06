В Renault показали тизер будущего Megane и рассказали о планах по электрификации

Дебют «зелёной» новинки пройдёт до конца текущего года, а в продажу на европейском рынке электрокар поступит в 2022-ом.

В Европе Renault остаётся одной из самых востребованных марок. Продажи автомобилей бренда на этом рынке в 2020 году составили 817 051 шт., что на 22,7% меньше, чем годом ранее. Спад, вероятно, можно объяснить последствиями пандемии коронавируса, которые серьёзно ударили по мировому автопрому и смежным отраслям. В январе компания рассказала о стратегии дальнейшего развития, которая получила название Renaulution. В рамках сегодняшней пресс-конференции, компания рассказала о ней немного подробнее.



Конечно же, стратегия предполагает появление новинок. Одной из ближайших станет новый электромобиль Renault Megane. Премьера электрокара пройдёт до конца текущего года, а в продажу на европейском рынке модель поступит в 2022-ом. Пока что в компании решили показать тизеры новинки французского бренда. Правда, в компании не уточнили – товарная ли это модель или же предсерийная. На фотографии запечатлена часть кормы с фонарём, новым логотипом марки и названием модели.



Тизер нового Renault Megane

В любом случае, дизайн новинки выполнен по мотивам концепта Megane eVision, представленного в октябре 2020 года. Тогда мы отмечали, что шоу-кар на 95% похож на серийный автомобиль: оставалось лишь слегка уменьшить диаметр колёсных дисков, сделать толще рамки боковых окон и заменить боковые камеры на традиционные зеркала заднего вида.



Сегодня в рамках пресс-конференции также был засвечен салон некой модели, судя по всему, того самого электрического Megane. Здесь внимание привлекает крупный вертикальный тачскрин мультимедийной системы, а также расположенные ниже физические кнопки и нижа для зарядки смартфона.

Известно, что компания решила превратить Megane в электрический паркетник, однако информации о «технике» пока по-прежнему нет. Напомним, концепт базировался на модульной платформе CMF-EV (лежит в основе кроссовера Nissan Ariya). Шоу-кар оснастили одним электромотором с отдачей в 217 л.с. (300 Нм). На разгон с места до «сотни» такому электрокару нужно меньше восьми секунд. Уже точно известно, что максимальная скорость серийного «электропаркетника» будет ограничена электроникой на отметке в 180 км/ч.



Кроме того, в рамках пресс-конференции представители бренда ещё раз рассказали о стратегии электрификации модельного ряда. К 2030 году Renault планирует превратиться в «самый экологичный бренд Европы»: 9 из 10 проданных автомобилей марки будут электрифицированными (речь не только об электрокарах, но и о гибридах).

Также в Renault подтвердили намерение продолжить развитие в сегментах С и D. К слову, недавно в Европе начали принимать заказы на кросс-купе Arkana (автомобиль отличается от «нашей» Арканы, которая выпускается на заводе в Москве), и на него в мае пришло свыше 6 тыс. заявок. Живые продажи стартуют в июне текущего года. Ещё в компании отметили, что продолжат инвестировать в традиционно перспективные для Renault рынки, в их числе Россия, Бразилия, Турция и Индия.

