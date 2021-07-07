Emira: последний бензиновый Lotus с мотором Mercedes-AMG или Toyota на выбор

Компания Lotus Cars представила долгожданную полностью новую базовую модель Emira, которая пришла на смену Elise, Exige и Evora одновременно. Главным сюрпризом стало появление под капотом 2,0-литрового 4-цилиндрового мотора Mercedes-AMG, но на старте продаж спорткар предложат с заслуженным 3,5-литровым компрессорным Toyota V6.

Lotus Emira – это относительно доступная модель класса Porsche 718, которую модернизированный завод в Хетеле хочет выпускать тиражом 4800 шт. в год — такую цифру приводит британский журнал Autocar, раскрывший несколько интересных деталей, не указанных в официальном пресс-релизе. Для Lotus Cars это большой шаг вперёд, ведь Elise, Exige и Evora вместе в год выпускались в количестве 1400-1600 шт. в год. Холдинг Geely, которому принадлежит 51% акций Lotus Cars, хочет сделать из британской компании полноценного конкурента Porsche, то есть добиться того, чтобы она делала много машин и зарабатывала много денег.

С учётом поставленных задач не стоит удивляться, что в Emira нет каких-либо передовых технических решений. Несущий кузова выполнен из алюминиевого сплава, об углепластике в описании не сказано ни слова, гибридных надстроек нет, активной аэродинамики нет, хитрой ездовой электроники нет. Заявленная минимальная снаряженная масса — 1405 кг. Габаритная длина — 4412 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1225 мм, колесная база — 2575 мм.



Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Усилитель руля — гидравлический, при этом в оснащении заявлены современные электронные ассистенты водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и контроль за усталостью водителя.

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Интерьер скучноват, зато он практичный и современный: есть много мест для мелочей и два багажника: ниша за креслами водителя и единственного пассажира имеет объём 208 л, а отдельный багажник за двигателем — 151 л. Щиток приборов полностью виртуальный, 12,3-дюймовый. Диагональ экрана мультимедийной системы — 10,25 дюйма. В виде опции доступны 10-канальная аудиосистема KEF и спортивные кресла с двенадцатью электрорегулировками — столь комфортными автомобили Lotus прежде не были.



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Двигатель установлен поперечно перед задней осью. Дебютное исполнение First Edition будет доступно исключительно с тойотовским 2GR-FE (3,5 л, V6) с прикрученной к нему «мясорубкой» — этот агрегат хорошо знаком лотусоводам по моделям Exige и Evora, он будет идти в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» (обе коробки, вероятно, как и прежде поставляет Aisin).



Летом следующего года Emira станет доступна с 2,0-литровым мотором М 139 от Mercedes-AMG в паре с 8-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями). Напомним, что Geely через своего основателя и руководителя Ли Шуфу владеет 9,69% акций Daimler и в прошлом году Daimler и Geely заявили о планах совместно разрабатывать и производить двигатели. Появление мерседесовского мотора под капотом Lotus – логичное начало сотрудничества двух автогигантов, особенно с учётом того, что Lotus после Emira станет полностью электромобильной маркой и смысла вкладываться в разработку собственного ДВС для неё нет.



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Lotus пока не раскрывает отдачу моторов, указывая лишь диапазон от 365 до 405 л.с. Между тем М 139 в стоке под капотом хот-хэтча Mercedes-AMG A 45 S выдаёт 421 л.с., то есть пока что Lotus взял от донорского мотора не всё, что можно. Заявленный разгон до 100 км/ч — менее 4,5 с. Максимальная скорость — 290 км/ч.



Заказы на Lotus Emira уже принимаются, цены начинаются с отметки 60 тысяч фунтов стерлингов (6,1 млн рублей в пересчёте по текущему курсу), но отгрузки готовых машин клиентам начнутся лишь следующей весной. Наверняка в будущем у Emira появятся экстремальные модификации с форсированными моторами, углепластиком в кузове и прочими «наворотами», но и стоить они будут существенно дороже.

