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Lotus анонсировал два кроссовера и строит завод в Ухане на деньги Nio

31.08.2021 113 0 0

У британской компании Lotus Cars скоро появится китайский филиал Lotus Technology, в котором сосредоточится работа над ключевыми электрическими новинками марки. Строительство штаб-квартиры Lotus Technology завершится в 2024 году, а китайский завод Lotus с собственным испытательным треком будет готов уже к концу этого года. Одним из инвесторов китайского филиала Lotus стала компания Nio.

 

В июле Lotus представил свою последнюю новинку с ДВС — спорткар Emira (заводское обозначение Type 131). Дальше будут только электромобили, причём в новых для британской марки рыночных сегментах. Сегодня компания анонсировала сразу четыре новинки: в 2022 году будет представлен большой электрический кроссовер Type 132, в 2023-м — большое 4-дверное купе Type 133, в 2025-м — среднеразмерный электрический кроссовер Type 134, в 2026-м — полностью новый спорткар Type 135.

Купе и кроссоверы будут иметь общую модульную платформу Lotus Premium, которая позволяет варьировать колёсную базу в диапазоне от 2889 до 3100 мм. Заявленный диапазон ёмкости 800-вольтовых батарей — от 92 до 120 кВт·ч. Заявленное время разгона с места до 100 км/ч — менее 3 с.

Новинки на платформе Lotus Premium будут выпускаться в Китае на строящемся в Ухане предприятии мощностью 150 тысяч машин в год. Стоимость завода оценивается в 900 млн фунтов стерлингов, на территории площадью 1 млн квадратных метров разместится в том числе тестовый полигон с 16 поворотами, по которому можно будет ездить со скоростью 230 км/ч.

Завод Lotus Technology в Ухане

Прежде у Lotus таких больших производственных мощностей не было — совокупный тираж старого модельно ряда (Elise, Exige и Evora) за четверть века составил всего 55 тысяч штук. Китайский холдинг Geely, владеющий 51% акций Lotus, хочет сделать из британской марки производителя масштаба Porsche — отсюда такие значительные преобразования и расширение модельной линейки.

Строительство уханьской штаб-квартиры Lotus Technology только началось и завершится в 2024 году. По данным китайского журнала Autohome, штаб-квартира рассчитана на 4000 сотрудников, которые будут работать не только над новинками Lotus, но и над другими смежными проектами холдинга Geely (например, над новинками шведского бренда Polestar).

Штаб-квартира Lotus Technology в Ухане

Работа британского инженерного корпуса продолжится, на масштабы здесь куда более скромные: в прошлом году Lotus анонсировал строительство Центра передовых технологий в Уэллсборне (графство Уорикшир) при поддержке Уорикского университета со штатом всего в 130 человек. Британские инженеры и историческая фабрика в Хетеле будут отвечать за разработку и производство спорткаров, по определению малотиражных. Основную же будущую прибыль компании будет генерировать китайский филиал.

На церемонии закладки первого камня уханьской штаб-квартиры Lotus Technology в качестве инвестора присутствовал Уильям Ли, основатель компании Nio. О техническом сотрудничестве между Lotus и Nio говорить пока рано — партнёры пока только изучают возможности друг друга, потенциальные коллаборации возможны в сфере разработки, производства, закупок комплектующих, логистики, дистрибуции и проч. Сколько именно Уильям Ли вложил в Lotus Technology, неизвестно.

Lotus Type 135

Напомним, что у Lotus есть также договорённость о совместной работе над электрическим спорткаром французской марки Alpine, но никаких официальных подробностей об этом проекте пока нет. Британский журнал Autocar утверждает, что Type 135 — это и есть совместный проект с Alpine, который будет продаваться под двумя марками (Alpine и Lotus).

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