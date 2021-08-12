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  • В премиуме тесно! Nio идёт в масс-маркет, чтобы противостоять VW и Toyota

В премиуме тесно! Nio идёт в масс-маркет, чтобы противостоять VW и Toyota

12.08.2021 226 0 0

Китайский производитель премиальных электромобилей Nio хочет создать более демократичную дочернюю марку.

 

Основанная в 2014 году предпринимателем Уильямом Ли компания Nio в отличие от большинства других китайских электромобильных стартапов сумела удержаться на плаву в самые трудные, первые годы своего существования, требующие больших инвестиций, и сумела запустить завод в городе Хэфэй, который сейчас производит три кроссовера — флагманский ES8 и более компактные ES6, EC6. Все они достаточно дорогие и хорошо оснащённые, то есть позиционируются в премиум-сегменте, как и американская Tesla, на которую по-прежнему все равняются. В начале этого года Nio анонсировала свою наиболее технически продвинутую модель — большой седан ET7, который выйдет на рынок в 2022 году.

Nio ET7

В первые годы работы Nio Уильям Ли сильно потратился на имиджевый проект в виде электрического гиперкара EP9 мощностью 1360 л.с., который установил рекорд круга на Нюрбургринге и мелькал в различных телешоу, но прибыли не принёс. В 2019 году Nio столкнулась с кризисом ликвидности и оказалась в предбанкротном состоянии, но была спасена благодаря правительственным инвестициям. Отголоски кризиса двухлетней давности заметны и сейчас: второй квартал текущего года Nio закончила с убытками в 90,9 млн долларов.

Тем не менее деньги на счетах есть, а продажи в Китае растут: в первой половине 2021 года Nio реализовала на родине 41 956 электромобилей, что на 196,1%, то есть почти в два раза больше, чем в январе-июне 2020-го. В мае Nio объявила о выходе на европейский рынок — пока только в Норвегии, далее везде.

Смелый ход Nio – ставка на сменные батареи: в Китае действуют примерно 200 фирменных терминалов в виде боксов, в которых замена севшей батареи на полностью заряженную занимает считанные минуты.

Теперь же издание Automotive News Europe со ссылкой на Уильяма Ли сообщило, что Nio готовится к новой экспансии и держит курс на масс-маркет, где тон задают VW и Toyota. В Nio уже есть рабочая группа, которая формирует стратегию нового дочернего бренда. Он позволит компании существенно нарастить продажи и загрузить второе, более крупный завод в Шанхае. При этом Уильям Ли подчёркивает, что его новый бренд не будет бюджетным, вроде Wuling и Jetour, которые рассчитаны на непритязательную публику. Дочерняя марка Nio будет предлагать довольно высокотехнологичные электромобили, но более доступные, чем Tesla или, собственно, Nio.

Когда именно будет представлена новая марка, Уильям Ли не сообщил. Что до самой Nio, то она в следующем году помимо ET7 представит ещё две новинки.

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