Nio официально выходит на авторынок Европы: продажи кроссовера ES8 стартуют в июле

Многие производители электрокаров стремятся выйти на европейский рынок. Это неудивительно, ведь за последние годы популярность «зелёных» машин здесь ощутимо выросла. Только в 2020 году (когда продажи в целом серьёзно просели из-за пандемии коронавируса) здесь было реализовано 740 805 «электричек», что более чем вдвое (на 105%) превышает показатель прошлого года.



На фото: Nio ES8

Судя по статистике Carsalesbase, в первую десятку по итогам 2020 года вошли: Renault Zoe (99 432 шт., +120%), Tesla Model 3 (85 979 шт., -10%), Volkswagen ID.3 (54 495 шт.), Hyundai Kona EV (47 796 шт., +112%), Volkswagen e-Golf (33 650 шт., +18%), Peugeot e-208 (31 287 шт.), Nissan Leaf (31 177 шт., -2%), Kia Niro EV (31 019 шт., +208%), Audi e-tron (27 713 шт., +51%) и BMW i3 (23 113 шт., -27%).



Из китайских электрокаров на европейском рынке представлен Aiways U5 (продажи стартовали в июле 2020-го), за неполный прошлый год на старосветском рынке было продано 550 единиц. На домашнем рынке, в КНР, дилерам удалось за тот же период реализовать 2600 экземпляров.



В скором времени на европейский рынок выйдет ещё одна «поднебесная» марка со своими электромобилями – Nio. Она была основана в 2014 году, её штаб-квартира располагается в Шанхае. Компания занимается разработкой и выпуском электрокаров, собственно производство машин стартовало в 2018-ом. По итогам прошлого года на домашнем рынке было продано 43 728 единиц (на 109% больше, чем годом ранее).

На фото: Nio ET7

Сегодня китайский бренд официально рассказал о планах по выходу на европейский рынок. Сообщается, что первой страной, где начнут продавать электрокары Nio, станет Норвегия (здесь «зелёный» транспорт хорошо продаётся, так как спрос на них стимулируется господдержкой). Старт продаж намечен на июль 2021 года.



В дальнейшем марка намерена расширять свою географию. Подтверждённой информации о следующих странах, где появится продукция Nio, пока нет. По данным британского Autocar, второй на очереди может быть Германия (ранее вице-президент европейского подразделения компании Хуэй Чжан намекал на этот вариант). Также, вероятно, бренд в дальнейшем выйдет и на авторынок Великобритании, сроки пока не называются.



Первой моделью Nio, которая поступит в продажу в Норвегии, станет кроссовер ES8. Это семиместный полноразмерный SUV, производство которого стартовало в Китае в июне 2018 года. В общей сложности на домашнем рынке с момента старта продаж было реализовано почти 28 тыс. единиц. Теперь модели предстоит испытать удачу в Европе. Паркетник оснащается установкой из двух электромоторов (по одному на каждой оси). Совокупная отдача системы равна 653 л.с., а максимальный крутящий момент – 840 Нм. На разгон с места до «сотни» Nio ES8 нужно 4,4 секунды. Максимальный запас хода кроссовера составляет почти 500 км. Ожидается, что за клиентов ему придётся побороться с Tesla Model X.

Следующей моделью на норвежском рынке будет седан Nio ET7, его продажи стартуют в 2022-ом. У этого электрокара может быть только полный привод, Суммарная мощность двухмоторной силовой установки составляет 652 л.с. (850 Нм). От 0 до 100 км/ч такая «четырёхдверка» разгоняется за 3,9 секунды. Максимальный запас хода составляет 1000 км пробега (расчёт вели по устаревшему циклу NEDC).

