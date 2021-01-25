Lotus прощается с Elise, Exige и Evora. Их заменит одна новая модель, но в разных вариациях

Британская компания Lotus Cars сообщила, что в 2021 году завершит производство моделей Elise, Exige и Evora. Им на смену придёт новое семейство спорткаров, которое пока что обозначено заводским индексом Type 131.

Первые сообщения о проекте Type 131 появились в британских СМИ летом прошлого года, но тогда предполагалось, что новинка займёт в модельном ряду место между Exige и Evora. Теперь же сам Lotus официально сообщил, что намерен в ближайшее время сдать всю старую модельную линейку в архив. Разумеется, напоследок будут выпущены памятные серии и проведены торжественные прощальные мероприятия для фанатов, а затем модернизированный завод в Хетеле переключится на выпуск новых моделей, разработанных на денежки китайского холдинга Geely, который в 2017 году купил контрольный пакет (51%) акций Lotus Cars.

Lotus Evija

Первым в производство ближе к концу этого года будет запущен флагманский электрический суперкар Evija — начало его выпуска несколько раз откладывалось из-за пандемии COVID-19 и проблем с подрядчиками. Также до конца этого года завод выпустит опытную партию Type 131, но когда начнётся регулярный выпуск и когда состоится премьера, компания пока не говорит. В 2023-м на рынок выйдет первый серийный кроссовер марки Lotus, у которого будет безальтернативная электрическая силовая установка.



Тизер семейства Lotus Type 131

В перспективе все модели Lotus будут электрическими, ведь после 2030 года продавать новые машины с ДВС в Великобритании будет нельзя, но Type 131, согласно неофициальным сведениям, будет сделан по классическим канонам Lotus, то есть получит бензиновый двигатель, хотя возможно и в комбинации с электрическим довеском.



Lotus Elise

Судя по опубликованному сегодня тизеру, Lotus готовит три версии Type 131, которые заменят Elise, Exige и Evora, но, по сути, это будет одна машина в разных модификациях. Вероятно, младшая, что придёт на смену Elise, будет самой лёгкой и доступной. Замена Exige предположительно, будет самой экстремальной и быстрой на треке, а замена Evora — самой дорогой и комфортной. Внешне вся «тройка» выполнена в стилистике Evija, пропорции у всех идентичные, но на уровне светотехники и аэродинамического оперения можно ожидать довольно широкий разброс.



Lotus Exige

Что до Elise, Exige и Evora, то их совокупный тираж к концу выпуска составит 55 тысяч штук — это довольно много по меркам мелкосерийного производителя, но следует помнить, что Elise был впервые представлен в далёком 1995 году! Exige дебютировал в 2000-м как более энерговооружённая и драйверская версия модели Elise. Купе Evora с посадочной формулой 2+2 — самое свежее в этой тройке: оно выпускается с 2008 года. Двигатели всех трёх моделей сделаны на базе блоков Toyota, а вот какой мотор будет у семейства Type 131, пока не сообщается — не исключено, что он окажется конверсией одного из двигателей Geely или Volvo (шведская марка, напомним, тоже принадлежит китайскому холдингу).



Lotus Evora

Добавим, что в середине января было анонсировано сотрудничество между Lotus Cars и французской маркой Alpine, которая сосредоточит в себе весь спортивный потенциал Groupe Renault и будет выпускать исключительно электромобили.

