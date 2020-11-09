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  • У кроссовера Lotus не будет гибридной установки: Lambda окажется только «зелёной»

У кроссовера Lotus не будет гибридной установки: Lambda окажется только «зелёной»

09.11.2020 104 0 0

Ожидается, что презентация премиального паркетника молодого британского бренда пройдёт в 2022 году, а в продажу модель поступит в 2023-ем.

 

В компании Lotus думают о выпуске собственного автомобиля в сегменте SUV с 2006 года: тогда прошла премьера шоу-кара APX. Однако этот проект дальше концепта так и не продвинулся. Несколько лет назад компанию Lotus Cars купил крупный китайский холдинг Geely, который сейчас владеет в том числе и брендом Volvo. В итоге новый собственник поставил перед Lotus задачу: расширить модельный ряд. Патентные изображения первого паркетника появились в Сети осенью 2017-го: он получит название Lambda.

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Lotus зарегистрировал торговое название Lambda несколько недель назад. Любопытно, что оно у многих уже на слуху: ещё до Второй мировой войны это наименование использовала марка Lancia, его она присвоила первому в мире автомобилю с несущим кузовом. Отметим, новая модель Lotus выделяется из текущего модельного ряда не только типом кузова, но и названием, ведь имена всех нынешних автомобилей бренда начинаются на букву «E» – Elise, Exige, Evora и Evija.

Кроссовер Lotus базируется на платформе разработки Volvo – SPA2 (Scalable Product Architecture 2). Ранее предполагалось, что начинка у Lambda будет гибридной: модели прочили бензиновый мотор с 48-вольтовым «электродовеском» (мощность системы – около 400 л.с.), также ожидался и подключаемый гибрид с отдачей в 500 л.с. Кроме того, обещали и полностью электрические версии модели.

Рендер Lotus Lambda

Однако теперь британский Autocar сообщает о том, что гибридных установок у кроссовера Lotus не будет, ему положена только «электроначинка». По предварительной информации у «младшей» версии паркетника будет два электромотора (по одному на каждой оси), мощность такой системы составит около 600 л.с. В свою очередь топовое исполнение, вероятно, оснастят четырьмя электродвигателями (по одному на колесо), у такой версии отдача составит примерно 750 л.с.

У электрокроссоверов тяговую батарею разместят между осями, в компании её ёмкость пока не назвали. Максимальный запас хода Lotus Lambda на одной зарядке, скорее всего, будет равен примерно 580 км. Предполагается, что основным конкурентом этой модели британской марки станет Tesla Model X.

Lotus представит новинку и начнёт её серийный выпуск в 2022 году. По данным издания, производство кроссовера будет налажено в Китае (на заводе в Ухане): на этом рынке на сегодняшний день довольно высокий спрос на премиальные электромобили (в прошлом году было реализовано свыше 1,2 млн электрокаров). Сообщается, что разработкой шасси и силовых агрегатов будут руководить всё-таки из Великобритании. Инженеры намерены использовать знания и опыт, полученные при работе над электрическим гиперкаром Evija.

Кроссовер Lotus поступит в продажу в 2023 году, информации о ценах пока нет. Ранее Kolesa.ru публиковал рендер новинки британской марки: его нарисовал дизайнер испанского издания motor.es. Судя по изображению, у Lambda будет купеобразный пятидверный кузов, сравнительно высокий дорожный просвет и пластиковый обвес по периметру кузова. Cпереди он визуально напоминает автомобили марки Jaguar, его головная оптика «обрамляет» по бокам крышку капота, по боковинам пустили выштамповки, а корма цепляет взгляд круглыми фонарями в стиле двухдверных спорткаров Lotus.

кроссовер новинки Lotus

 

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