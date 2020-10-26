Новинки ×
  • Lotus готовит конкурента Aston Martin DBX: первые изображения кроссовера Lambda

Lotus готовит конкурента Aston Martin DBX: первые изображения кроссовера Lambda

26.10.2020 322 0 0

Этот премиальный паркетник британской марки выйдет на рынок в 2022 году. Сейчас прототип новинки проходит дорожные испытания.

 

Компания Lotus вынашивает планы о выпуске автомобиля в сегменте SUV ещё с 2006 года – тогда был представлен шоу-кар APX, правда, дальше концепта этот проект так и не продвинулся. Примерно 3,5 года назад компанию Lotus Cars купил крупный китайский холдинг Geely (также владеет Volvo). Новый владелец решил расширить модельный ряд британского бренда, в том числе и за счёт кроссоверов: патентные изображения первой такой новинки оказались в Сети осенью 2017-го. Как стало известно ранее, модель получит название Lambda.

Эта информация косвенно подтвердилась несколько недель назад, когда компания зарегистрировала торговое название Lotus Lambda. Любопытно, что эта модель будет выделяться из нынешнего модельного ряда не только типом кузова, но и названием, ведь все нынешние автомобили Lotus начинаются на букву «E» – Elise, Exige, Evora и Evija. Напомним, ещё до Второй мировой войны название Lambda использовала марка Lancia, его она присвоила первому в мире автомобилю с несущим кузовом.

Пока официальных фотографий будущей новинки нет. Однако дизайнер motor.es уже представил, как может выглядеть первый кроссовер Lotus. У него будет купеобразный пятидверный кузов, сравнительно высокий дорожный просвет и пластиковый обвес по периметру кузова. При этом спереди визуально напоминает автомобили другой британской марки – Jaguar (принадлежит индийскому концерну Tata). Его головная оптика «обрамляет» по бокам крышку капота, а в бампере есть несколько воздухозаборников. По боковинам заметны выштамповки, а корма цепляет взгляд круглыми фонарями (как у двухдверных спорткаров Lotus). 

Рендер Lotus Lambda

Вероятно, длина паркетника составит 4,9 метра, ширина – 2,0 метра, а высота – 1,6 метра. Как мы уже сообщали, в основу кроссовера Lotus легла платформа разработки Volvo – SPA2 (Scalable Product Architecture 2). Ожидается, что модель оснастят бензиновым мотором с 48-вольтовым «электродовеском», мощность такой системы составит около 400 л.с.; помимо этого, вероятно, будет и подключаемый гибрид, отдача установки которого составит 500 л.с.

По предварительным данным, в гамму Lotus Lambda войдут полностью электрические варианты. У «младшей» версии, вероятно, будет два электромотора (по одному на каждой оси); мощность такой системы может составить 600 л.с. У топовой – четыре электродвигателя (для каждого колеса) и отдача в 750 л.с. У этих исполнений батарею разместят между осями, её ёмкость пока не называется. Максимальный запас хода на одной зарядке, скорее всего, окажется в пределах 580 км.

Как Kolesa.ru сообщал в начале текущего месяца, производство первого кроссовера Lotus запустят на заводе в китайском городе Ухань. Не исключено, что автомобиль запустят в серию уже в нынешнем году. Сейчас прототип новинки проходит дорожные испытания. В продажу модель поступит в 2022-ом. В конкуренты Lotus Lambda прочат Aston Martin DBX, Lamborghini Urus, Maserati Levante и Porsche Cayenne.

Компания Lotus и её нынешний владелец не намерены останавливаться на электроверсиях паркетника Lambda. Как стало известно ранее, в 2023-ем и 2024 году в Китае также стартует выпуск двух «зелёных» моделей бренда – первой на конвейер встанет Sigma, следом за ней отправится Alpha.

кроссовер новинки Lotus

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Крепкий орешек: фрикционная зимняя шина Toyo Observe GSI-6 Традиционно мы считаем главными специалистами по зимним шинам финских и шведских производителей. Действительно, кому как не им знать толк в том, что нужно в условиях настоящей зимы, а не тог... 212 0 0 26.10.2020
Статьи / Тесты Творцы и дети: угадай автомобиль по его дизайнеру Автомобильный дизайнер – один из творцов четырехколёсного мира. Именно от него зависит внешность будущей машины, её стиль и образ – от общих линий до важных мелочей. Зачастую фирменный стиль... 1205 0 0 24.10.2020
Статьи / Электромобиль Hyundai захватит половину рынка электромобилей в России, но без их продажи Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев сообщил, что Hyundai в следующем году планирует вывести в Россию модели линейки Ionic, в том числе и в электрических версиях, которые б... 2497 0 0 22.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 126446 6 85 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 77853 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 41568 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings