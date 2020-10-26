Lotus готовит конкурента Aston Martin DBX: первые изображения кроссовера Lambda

Компания Lotus вынашивает планы о выпуске автомобиля в сегменте SUV ещё с 2006 года – тогда был представлен шоу-кар APX, правда, дальше концепта этот проект так и не продвинулся. Примерно 3,5 года назад компанию Lotus Cars купил крупный китайский холдинг Geely (также владеет Volvo). Новый владелец решил расширить модельный ряд британского бренда, в том числе и за счёт кроссоверов: патентные изображения первой такой новинки оказались в Сети осенью 2017-го. Как стало известно ранее, модель получит название Lambda.



Эта информация косвенно подтвердилась несколько недель назад, когда компания зарегистрировала торговое название Lotus Lambda. Любопытно, что эта модель будет выделяться из нынешнего модельного ряда не только типом кузова, но и названием, ведь все нынешние автомобили Lotus начинаются на букву «E» – Elise, Exige, Evora и Evija. Напомним, ещё до Второй мировой войны название Lambda использовала марка Lancia, его она присвоила первому в мире автомобилю с несущим кузовом.



Пока официальных фотографий будущей новинки нет. Однако дизайнер motor.es уже представил, как может выглядеть первый кроссовер Lotus. У него будет купеобразный пятидверный кузов, сравнительно высокий дорожный просвет и пластиковый обвес по периметру кузова. При этом спереди визуально напоминает автомобили другой британской марки – Jaguar (принадлежит индийскому концерну Tata). Его головная оптика «обрамляет» по бокам крышку капота, а в бампере есть несколько воздухозаборников. По боковинам заметны выштамповки, а корма цепляет взгляд круглыми фонарями (как у двухдверных спорткаров Lotus).



Рендер Lotus Lambda

Вероятно, длина паркетника составит 4,9 метра, ширина – 2,0 метра, а высота – 1,6 метра. Как мы уже сообщали, в основу кроссовера Lotus легла платформа разработки Volvo – SPA2 (Scalable Product Architecture 2). Ожидается, что модель оснастят бензиновым мотором с 48-вольтовым «электродовеском», мощность такой системы составит около 400 л.с.; помимо этого, вероятно, будет и подключаемый гибрид, отдача установки которого составит 500 л.с.

По предварительным данным, в гамму Lotus Lambda войдут полностью электрические варианты. У «младшей» версии, вероятно, будет два электромотора (по одному на каждой оси); мощность такой системы может составить 600 л.с. У топовой – четыре электродвигателя (для каждого колеса) и отдача в 750 л.с. У этих исполнений батарею разместят между осями, её ёмкость пока не называется. Максимальный запас хода на одной зарядке, скорее всего, окажется в пределах 580 км.



Как Kolesa.ru сообщал в начале текущего месяца, производство первого кроссовера Lotus запустят на заводе в китайском городе Ухань. Не исключено, что автомобиль запустят в серию уже в нынешнем году. Сейчас прототип новинки проходит дорожные испытания. В продажу модель поступит в 2022-ом. В конкуренты Lotus Lambda прочат Aston Martin DBX, Lamborghini Urus, Maserati Levante и Porsche Cayenne.

Компания Lotus и её нынешний владелец не намерены останавливаться на электроверсиях паркетника Lambda. Как стало известно ранее, в 2023-ем и 2024 году в Китае также стартует выпуск двух «зелёных» моделей бренда – первой на конвейер встанет Sigma, следом за ней отправится Alpha.

