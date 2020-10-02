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  • Lotus выпустит кроссовер уже в этом году: платформа Volvo и китайская сборка

Lotus выпустит кроссовер уже в этом году: платформа Volvo и китайская сборка

02.10.2020 114 0 0

Первый SUV британской марки получит называние Lambda и станет конкурентом Aston Martin DBX, Lamborghini Urus, Maserati Levante и Porsche Cayenne.

 

Фирма Lotus мечтает о кроссовере с 2006 года, когда был представлен концепт APX, но он так и не стал серийным из-за нехватки денег на разработку. Весной 2017 года владельцем Lotus Cars стал китайский холдинг Geely, который возжелал сделать из британской марки полноценного конкурента Porsche, то есть радикально расширить модельную линейку и нарастить продажи. Китайцы выделили на эти амбициозные цели достаточное количество ресурсов, и уже осенью 2017 года в Сети всплыли патентные изображения кроссовера Lotus, совершенно не похожего на давний APX.

Lotus Lambda

В 2018 году стало известно, что основой для кроссовера Lotus послужит платформа Volvo (шведская компания также принадлежит Geely) и что британский SUV выйдет на рынок в 2022 году. Теперь же, по информации нидерландского журнала AutoWeek, полученной из источников в Китае, кроссовер Lotus будет запущен в производство уже в этом году в городе Ухань. Китайский источник утверждает, что автомобиль получит название Lambda — довольно странное решение, так как это название до Второй мировой войны использовалось фирмой Lancia: Лямбдой она назвала первый в мире автомобиль с несущим кузовом.

Lotus APX

В основу Lotus Lambda ляжет платформа SPA компании Volvo. Самым мощным носителем этой платформы на данный момент является купе Polestar 1: его гибридная силовая установка выдаёт 600 л.с. и 1000 Нм — в принципе, этого вполне достаточно для спортивного SUV, но, возможно, специалисты Lotus дополнительно увеличат отдачу.

Названы приблизительные габариты кроссовера Lotus: длина — 4,9 м, ширина — 2,0 м, высота — 1,6 м. Других сведений о грядущей новинке пока нет. Источник сообщает, что в 2023 и 2024 годах Lotus начнёт выпускать в Китае две чисто электрические модели под именами Sigma и Alpha соответственно.

Lotus Lambda

Между тем в августе стало известно, что Lotus готовит к выпуску и традиционный спорткар с заводским индексом Type 131, у которого будет бензиновый двигатель и который разместится в модельном ряду между Exige и Evora.

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