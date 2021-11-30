Стало известно, когда Lotus представит первый в своей истории кроссовер

Британская компания Lotus Cars несколько лет назад перешла в собственность крупного китайского холдинга Geely, который также владеет брендом Volvo. В результате смены руководства у Lotus изменились в том числе и задачи: так, марку обязали расширить модельный ряд за счёт кросcовера. При этом, напомним, Лотус думает о выпуске собственного автомобиля в сегменте SUV уже не первое десятилетие, ведь шоу-кар APX был представлен ещё в 2006 году. Правда, он не продвинулся дальше концепта, но сейчас работа над неким новым кроссовером у люксового бренда кипит.



Отметим, патентные изображения первого паркетника Lotus появились в Сети осенью 2017-го. Кстати, ранее сообщалось, что серийный автомобиль получит название Lambda. Останется ли это название, пока не сообщается: сейчас автомобиль официально известен под внутризаводским индексом Type 132. Как стало известно, до премьеры новинки осталось всего несколько месяцев: в компании рассказали, что дебют кроссовера пройдёт весной следующего года. Вероятно, на рынок он выйдет во второй половине 2022-го.



Сейчас компания продолжает тизерную кампанию. Ранее компания уже опубликовала несколько фотографий и коротких видеороликов, посвящённых модели Type 132. В каждом из них автомобиль был показан не полностью, демонстрировалась лишь небольшая часть будущего спортивного паркетника.



Так, мы уже частично видели переднюю часть будущей новинки: речь идёт о фрагменте воздухозаборника и «кусочке» сплиттера, созданного из углеродного волокна. Судя по оформлению этих элементов, у модели будет дизайн с «участием» геометрических фигур – треугольников. Заглушка на месте традиционной решётки радиатора имеет активные заслонки: с помощью смены положения они помогают либо уменьшить сопротивление воздуха (закрытыми), либо дополнительно охладить электромоторы (когда открыты).



Ещё, судя по тизерам, у автомобиля элементы активной аэродинамики будут не только в передней части, но и на корме: речь идёт о подвижном спойлере. Кроме того, первый кроссовер Lotus оснастят современными водительскими ассистентами, они будут работать на основании данных, полученных от лидара и других датчиков. Согласно самому первому тизеру, у модели будут светодиодные фары тонкой изогнутой формы и камеры вместо боковых зеркал.

Салон тоже частично «засветили»: Lotus показал, как «просыпается», то есть меняет угол наклона тачскрин информационно-развлекательной системы будущего кроссовера. Вообще же, как отметили в компании, в салоне новинки будет несколько дисплеев, вероятно, ещё один будет играть роль цифровой «приборки».



В Lotus уже рассказали, что первый кроссовер марки окажется электромобилем, но официальных сведений о технике пока нет. Вероятно, у модели будут только полноприводные версии с двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). По предварительной информации, максимальная совокупная мощность системы составит 761 л.с. На разгон с места до «сотни» такому паркетнику может понадобиться менее трёх секунд. У SUV, скорее всего, будет пара батарей на выбор – ёмкостью 90 или 120 кВт*ч; во втором случае максимальный запас хода составит около 650 км.

Производство первого кроссовера Lotus хотят наладить на мощностях завода Geely в Ухане (Китай). Ещё один паркетник бренда известный под заводским индексом Type 133, вероятно, дебютирует в 2023 году. Скорее всего, это будет купеобразная версия Type 132. В 2026-ом на конвейер площадки в Хетеле (Норфолк, Англия) встанет «зелёный» спорткар с индексом Type 135, его разработкой Lotus занимается совместно с Alpine.

