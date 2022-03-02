Lotus назвал точную дату презентации своего первого кроссовера

Какое название дадут новинке, пока не ясно. Пока что в компании она известна под индексом Type 132.

Крупный китайский холдинг Geely несколько лет назад купил британскую компанию Lotus Cars. В итоге перед Lotus поставили новые задачи: к примеру, расширение модельного ряда бренда за счёт кросcовера. Стоит напомнить, что Лотус думает о выпуске собственного автомобиля в сегменте SUV уже не первое десятилетие, ведь шоу-кар APX был представлен ещё в 2006 году. Он так и остался концептом, однако сейчас продолжается работа над новым кроссовером люксовой марки.



Ранее в компании рассказали, что дебют модели пройдёт весной 2022 года, теперь стала известна более точная дата: презентация первого SUV Lotus состоится в конце текущего месяца, 29 марта. Патентные изображения первого паркетника британской марки появились в Сети осенью 2017-го. Ранее сообщалось, что серийный автомобиль получит название Lambda. Пока не известно, останется ли это имя у готовящегося кроссовера: сейчас проект известен под индексом Type 132. Предполагается, что паркетник Lotus выйдет на рынок во второй половине текущего года.



Компания пока полностью не рассекретила внешность своего первого кроссовера, однако ранее были представлены тизеры будущей новинки: речь идёт о нескольких фотографиях и коротких видеороликов. Так, частично была показана передняя часть будущей новинки: речь идёт о фрагменте воздухозаборника и «кусочке» сплиттера, созданного из углеродного волокна. Судя по оформлению этих элементов, модель получила дизайн с использованием геометрических фигур (треугольников).



На фото видно, что заглушка на месте традиционной решётки радиатора имеет активные заслонки: с помощью смены положения они помогают либо уменьшить сопротивление воздуха (в закрытом виде), либо дополнительно охладить электромоторы (в открытом виде).

У новинки Lotus элементы активной аэродинамики есть не только в передней части, но и на корме – подвижный спойлер. Также модель оснастили светодиодными фарами тонкой изогнутой формы и камерами вместо боковых зеркал. Ещё Type 132 имеет современные водительские ассистенты (они работают на основании данных, полученных от лидара и других датчиков).



Салон тоже «засветили», хоть и не полностью: Lotus показал, как «просыпается», то есть меняет угол наклона тачскрин информационно-развлекательной системы будущего кроссовера. Вообще же, как отметили в компании, в салоне новинки несколько дисплеев, так что ещё один, скорее всего, выполняет функции виртуальной приборной панели.



В Lotus уже рассказали, что первый кроссовер марки получил полностью электрическую «начинку». Сообщается, что в его основе лежит специально разработанная платформа EV, поддерживающая размещение аккумуляторов ёмкостью до 120 кВт*ч. Предполагается, что он получит двухмоторную силовую установку, её совокупная мощность, вероятно, превысит 700 л.с. На разгон с места до «сотни» паркетнику понадобится около трёх секунд.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, производство первого кроссовера Lotus хотят наладить на мощностях завода Geely в Ухане (Китай). Ещё один паркетник бренда, известный под заводским индексом Type 133, вероятно, дебютирует в 2023 году. Скорее всего, это будет купеобразная версия Type 132. По плану, в 2026-ом на конвейер площадки в Хетеле (Норфолк, Англия) встанет «зелёный» спорткар с индексом Type 135, его разработкой Lotus занимается совместно с Alpine.

