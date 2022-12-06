Mercedes-AMG S63 E Performance: 802-сильная установка с V8 и первая «сотня» за 3,3 секунды

Представленный гибрид также оснащается батареей ёмкостью 13,1 кВт*ч. Дальнобойность при движении только на электротяге у этого «заряженного» седана составляет 33 км.

Mercedes-Benz S-Class седьмого поколения был представлен в начале сентября 2020 года. Теперь компания расширила cемейство новой «эски» за счёт «горячей» гибридной версии – она получила наименование Mercedes-AMG S63 E Performance. В прошлом году прототип новинки попадался в объективы фотошпионов. Ещё одна модификация пополнила список из обычных «четырёхдверок», роскошного «растянутого» седана от подразделения Mercedes-Maybach и исполнения с бронированным кузовом Guard.

На фото: Mercedes-AMG S63 E Performance

AMG-версию S-Class можно узнать по фамильной радиаторной решётке с вертикальными ламелями, в центре которой располагается крупный логотип бренда. Ещё один фирменный знак располагается на кромке капота. Помимо этого, у «заряженного» гибрида иначе оформлены оба бампера, более массивные патрубки выхлопной системы, а также оригинальные колёсные диски диаметром либо 20, либо 21 дюйм.



В салоне тоже есть несколько отличий от «обычных» седанов. Так, «горячий» подзаряжаемый гибрид получил AMG-руль с тремя сдвоенными спицами, элементы декора «под спорт», а также виртуальную приборную панель с другой графикой. Второй ряд представляет собой два отдельных кресла, перед каждым из которых находится по тачскрину (интегрированы в спинки передних сидений), а между ними располагается ещё несколько сенсорных панелей для управления различными функциями.



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Mercedes-AMG S63 E Performance получил такую же силовую установку, как и у лифтбека AMG GT. В основе системы лежит 4,0-литровый битурбомотор V8 серии M177, его отдача равна 612 л.с., а максимальный крутящий момент – 900 Нм. Он работает в тандеме со стартер-генератором, который помогает на старте, а также комплектуется 190-сильным электромотором, располагающимся на задней оси (320 Нм). В пару идёт девятиступенчатый «автомат» с мокрым сцеплением. «Заряженный» седан получил полноприводную систему 4Matic+ с муфтой подключения передней оси.



На фото: салон Mercedes-AMG S63 E Performance 1 / 3 На фото: салон Mercedes-AMG S63 E Performance 2 / 3 На фото: салон Mercedes-AMG S63 E Performance 3 / 3

Совокупная мощность этой установки равна 802 л.с., а крутящий момент – 1430 Нм. Эти показатели выше, чем у топового варианта «эски» шестого поколения – Mercedes-AMG S 65 (630 л.с. и 1000 Нм). С места до «сотни» новый подзаряжаемый гибрид способен разогнаться за 3,3 секунды, при этом снаряженная масса у гибрида составляет 2595 кг. Максимальная скорость S63 E Performance – 290 км/ч (с пакетом AMG Driver's Package), без него скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.



В состав установки входит 400-вольтовая литий-ионная батарея ёмкостью 13,1 кВт*ч, она находится над задней осью. Запас хода на одной зарядке у Mercedes-AMG S63 E Performance составляет 33 км. Отметим, у гибрида только один вариант колёсной базы – 3216 мм. Объём багажника из-за аккумулятора сравнительно скромный: 305 литров. Опционально предлагаются углерод-керамические тормозные диски.



«Горячий» подзаряжаемый гибрид доберётся до дилеров в 2023 году. Пока что производитель не раскрыл стоимость Mercedes-AMG S63 E Performance. Вероятно, цены будут обнародованы ближе к старту продаж.