«Заряженный» седан: Mercedes-AMG S 63 e попался на дорожных тестах

Ожидается, что немецкая марка представит свою новинку в конце текущего года, а до дилеров машины доберутся в 2022-ом.

В течение последних лет продажи машин бренда Mercedes-Benz на старосветском рынке остаются сравнительно устойчивыми, только «ковидный» 2020-ый выбивается из списка заметным «минусом». По итогам прошлого года дилеры реализовали 749 162 автомобиля, этот результат на 17,4% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году у немецкой марки снова положительная динамика: в течение первых восьми месяцев клиенты купили 447 378 машин (на 3,4% больше, чем за январь-август прошлого года).



На фото: Mercedes-AMG S 63 e

Во время кризисного прошлого года довольно ощутимо снизились показатели у Mercedes-Benz S-Class, в 2020-ом дилеры реализовали 6239 машин (на 41% меньше, чем годом ранее). Этот спад вполне вероятно можно объяснить сменой генерации модели: новые автомобили (серии W223) добрались до дилеров только в конце прошлого года. В 2021-ом продажи «эски» резко направились вверх: за январь-август модель разошлась тиражом 7704 единицы (почти на 81% больше, чем за первые восемь месяцев 2020 года).



В скором времени немецкий производитель планирует расширить линейку S-Class: её пополнит «заряженный» седан Mercedes-AMG S 63 e. На данный момент проект разработки этой «горячей» новинки находится на завершающей стадии. Прототип «четырёхдверки» сейчас проходит дорожные испытания в южной части Европы: один из «образцов» проехался на камеру, снимки попали к нам от испанского издания motor.es.



Судя по снимкам, на автомобиле осталось очень мало маскировки: с помощью плёнки не полностью «спрятана» лишь передняя часть, а также задний бампер с диффузором. Однако отлично видно и решётку радиатора, традиционную для моделей Mercedes-AMG, узнаваемую головную оптику, воздухозаборники, интегрированные в передний бампер, а со стороны кормы – четыре патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны).



Предполагается, что Mercedes-AMG S 63 e станет неким компромиссом между требованиями европейских властей, которые настаивают на переходе всех автопроизводителей на электротранспорт, и спросом поклонников модели, не желающих расставаться с моделями с двигателями внутреннего сгорания.



Автомобиль будет подзаряжаемым гибридом. Вероятно, это окажется силовая установка с технологией AMG E Performance, знакомая по недавно представленному Mercedes-AMG GT 63 SE Performance. В её основе находится 4,0-литровый бензиновый «битурбомотор» V8, который работает в тандеме с электродвигателем, который расположат на задней оси. Предполагается, что совокупная отдача системы у Mercedes-AMG S 63 e составит примерно 700 л.с. Такую «эску», скорее всего, оснастят литий-ионной батареей ёмкостью 20 кВт*ч, запас хода чисто на электротяге пока не сообщается.

По предварительным данным, немецкая марка представит свою новинку в конце текущего года, а до дилеров машины доберутся в 2022-ом. Сейчас ценник актуального седана Mercedes-Benz S-Class на домашнем рынке стартует с отметки 97 806 евро, что эквивалентно примерно 8,1 млн рублей по текущему курсу.

