Концепткар ×
  • Mercedes-Benz Vision EQXX: образцовая аэродинамика и более 1000 км на одной зарядке

Mercedes-Benz Vision EQXX: образцовая аэродинамика и более 1000 км на одной зарядке

04.01.2022 584 1 0

Компания Mercedes-Benz открыла череду автомобильных премьер на выставке потребительской электроники CES 2022 в Лас-Вегасе. Концептуальный электрический седан Vision EQXX преподносится как самая эффективная модель в истории немецкой марки. Серийная версия ожидается в 2024 году.

 

Мерседесовцы более года дразнили нас тизерами Vision EQXX, подчёркивая тем самым важность для компании этого концепта. Между тем на уровне идей, как выяснилось, в нём нет ничего нового — это просто компиляция уже хорошо известных приёмов и материалов, но компиляция хорошая, тщательно проработанная. Немецкая пресса тут же окрестила Vision EQXX электрическом аналогом высокоэффективного дизельного купе Volkswagen XL1 десятилетней давности, но нам кажется, что более корректно и уместно сравнивать мерседесовский концепт с нидерландским электрическим лифтбеком Lightyear One, производство которого начнётся в середине этого года на заводе Valmet в Финляндии — похожая вытянутая форма и большая солнечная панель на крыше, вот только у Lightyear One она даёт до 70 км «халявного» пробега в сутки, а у Mercedes-Benz Vision EQXX — до 25 км. То есть нидерландцы распорядились солнечной энергией и полезной площадью машины более эффективно.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Зато у Vision EQXX лучше аэродинамика: заявленный коэффициент сх составляет 0,17 против 0,20 у Lightyear One, при этом мерседесовцам удалось сохранить нормальные зеркала, а не заменять их неудобными камерами. Красивой получилась машина или нет, пусть каждый решает сам, а вот отсутствие в Vision EQXX фирменных мереседесовских черт уже успели отметить многие — спереди его так и вовсе можно было бы принять за новый Volkswagen семейства ID, если бы не эмблема с трёхлучевой звездой.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Передок Vision EQXX снабжён подвижными заслонками, направляющими, когда это нужно, воздух в систему охлаждения батареи, а корма имеет развитый диффузор с выдвижной секцией, из-за которой габаритная длина машины при езде на большой скорости увеличивается. Габаритная длина в статике — 4630 мм, колёсная база — 2800 мм, колея задних колёс на 50 мм меньше колеи передних. Получается, что по габаритам Vision EQXX чуть меньше, чем современный С-класс, то есть не претендует на роль флагманской модели.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Шины со сверхнизким сопротивлением качению разработала компания Bridgestone, они надеты на 20-дюймовые лёгкие кованые колёса их магниевого сплава с полупрозрачными колпаками. Тормозные диски ради снижения веса изготовлены из алюминия. Снаряженная масса автомобиля — 1750 кг, из которых 495 кг приходятся на батарею вместе с её композитным корпусом и блоком силовой электроники.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Проекты, подобные Vision EQXX, — не про спортивную динамику и мощность, хотя при разработке концепта, как утверждается, были использованы технологии Формулы-1. Электрический седан приводится в движение единственным электромотором на задней оси мощностью 150 кВт (204 л.с.), разгон до «сотни» и максимальная скорость не указаны, зато сказано, что КПД силовой установки составляет аж 95%. Но главная характеристика в данном случае — это запас хода на одной зарядке, который составляет более 1000 км. 920-вольтовая батарея ёмкостью чуть менее 100 кВт·ч с ячейками CATL с кремниевым анодом на 50% меньше и на 30% легче батареи серийного флагманского лифтбека Mercedes-Benz EQS (107,8 кВт·ч).

В конструкции Vision EQXX широко применяются композитные материалы с добавлением биоволокон, 3D-печать и бионические конструкции (например, ажурные чашки крепления амортизаторов), но кузов при этом стальной, спроектированный с прицелом на массовое производство.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

В салоне — четыре индивидуальных кресла, разделённых высоким центральным тоннелем , и совершенно безликая передняя панель с 47,5-дюймовым бесшовным экраном с разрешением 7680x660 пикселей. В отделке — только натуральные материалы, полученные преимущественно из возобновляемых биоматериалов и вторсырья: кактусы, бамбук, грибы, пластиковые бутылки, картон, пищевые отходы и даже использованные детские подгузники — да-да, теперь вот это всё называется премиальной отделкой.

Ещё одна интересная «фишка» — энергоэффективная аудиосистема: компактные громкоговорители встроены в кресла, чтобы быть поближе к ушам седоков и не требовалась большая мощность.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В официальном пресс-релизе не сказано, когда Mercedes-Benz Vision EQXX превратится в серийную модель, но британский журнал Autocar со ссылкой на шеф-дизайнера Гордона Вагенера утверждает, что это случится в 2024 году и что серийный седан будет очень похож на концепт. Коммерческое имя пока засекречено — ждём очередной вариации с буквами EQ.

седан концепты электромобиль новинки концепткар Mercedes-Benz

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
04.01.2022 10:34
Bezerok

Классный

1

Новые статьи

Статьи / Авто недели Претензии на бизнес в кузове хэтчбек: стоит ли покупать Opel Signum за 500 тысяч рублей Помните скользкую дорожку, по которой пошли французы, выпустив в свое время Renault Vel Satis? Немцы из Opel в начале двухтысячных тоже решились на такой эксперимент, выпустив большой хэтчб... 670 1 1 04.01.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI Джетте на нашем рынке не повезло. Многие считали её всего лишь Поло-переростком и не воспринимали всерьёз. Некоторые полагали, что если денег мало, то лучше купить Polo Sedan, а если их мног... 2390 2 3 04.01.2022
Статьи / Тесты А руки-то помнят: сможешь ли ты узнать автомобиль по рукоятке переключения передач? Мы уже предлагали вам идентифицировать автомобиль по его органам управления - например, рулевому колесу, климат-контролю и даже такой детали, как ключ зажигания. Сегодня мы проверим, смож... 3134 0 17 01.01.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 18291 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 11151 1 6 18.10.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Салон с квартиру и запчасти за копейки: опыт владения Chrysler Concorde за 220 000 рублей Про такие машины принято говорить, пренебрежительно махнув рукой: «Да они уже давно все сгнившие и ушатанные!». Тем не менее поклонники упорно ищут и успешно находят удачные экземпляры. А по... 10965 15 6 30.09.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings