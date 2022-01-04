Mercedes-Benz Vision EQXX: образцовая аэродинамика и более 1000 км на одной зарядке

Мерседесовцы более года дразнили нас тизерами Vision EQXX, подчёркивая тем самым важность для компании этого концепта. Между тем на уровне идей, как выяснилось, в нём нет ничего нового — это просто компиляция уже хорошо известных приёмов и материалов, но компиляция хорошая, тщательно проработанная. Немецкая пресса тут же окрестила Vision EQXX электрическом аналогом высокоэффективного дизельного купе Volkswagen XL1 десятилетней давности, но нам кажется, что более корректно и уместно сравнивать мерседесовский концепт с нидерландским электрическим лифтбеком Lightyear One, производство которого начнётся в середине этого года на заводе Valmet в Финляндии — похожая вытянутая форма и большая солнечная панель на крыше, вот только у Lightyear One она даёт до 70 км «халявного» пробега в сутки, а у Mercedes-Benz Vision EQXX — до 25 км. То есть нидерландцы распорядились солнечной энергией и полезной площадью машины более эффективно.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Зато у Vision EQXX лучше аэродинамика: заявленный коэффициент с х составляет 0,17 против 0,20 у Lightyear One, при этом мерседесовцам удалось сохранить нормальные зеркала, а не заменять их неудобными камерами. Красивой получилась машина или нет, пусть каждый решает сам, а вот отсутствие в Vision EQXX фирменных мереседесовских черт уже успели отметить многие — спереди его так и вовсе можно было бы принять за новый Volkswagen семейства ID, если бы не эмблема с трёхлучевой звездой.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Передок Vision EQXX снабжён подвижными заслонками, направляющими, когда это нужно, воздух в систему охлаждения батареи, а корма имеет развитый диффузор с выдвижной секцией, из-за которой габаритная длина машины при езде на большой скорости увеличивается. Габаритная длина в статике — 4630 мм, колёсная база — 2800 мм, колея задних колёс на 50 мм меньше колеи передних. Получается, что по габаритам Vision EQXX чуть меньше, чем современный С-класс, то есть не претендует на роль флагманской модели.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Шины со сверхнизким сопротивлением качению разработала компания Bridgestone, они надеты на 20-дюймовые лёгкие кованые колёса их магниевого сплава с полупрозрачными колпаками. Тормозные диски ради снижения веса изготовлены из алюминия. Снаряженная масса автомобиля — 1750 кг, из которых 495 кг приходятся на батарею вместе с её композитным корпусом и блоком силовой электроники.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Проекты, подобные Vision EQXX, — не про спортивную динамику и мощность, хотя при разработке концепта, как утверждается, были использованы технологии Формулы-1. Электрический седан приводится в движение единственным электромотором на задней оси мощностью 150 кВт (204 л.с.), разгон до «сотни» и максимальная скорость не указаны, зато сказано, что КПД силовой установки составляет аж 95%. Но главная характеристика в данном случае — это запас хода на одной зарядке, который составляет более 1000 км. 920-вольтовая батарея ёмкостью чуть менее 100 кВт·ч с ячейками CATL с кремниевым анодом на 50% меньше и на 30% легче батареи серийного флагманского лифтбека Mercedes-Benz EQS (107,8 кВт·ч).



В конструкции Vision EQXX широко применяются композитные материалы с добавлением биоволокон, 3D-печать и бионические конструкции (например, ажурные чашки крепления амортизаторов), но кузов при этом стальной, спроектированный с прицелом на массовое производство.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

В салоне — четыре индивидуальных кресла, разделённых высоким центральным тоннелем , и совершенно безликая передняя панель с 47,5-дюймовым бесшовным экраном с разрешением 7680x660 пикселей. В отделке — только натуральные материалы, полученные преимущественно из возобновляемых биоматериалов и вторсырья: кактусы, бамбук, грибы, пластиковые бутылки, картон, пищевые отходы и даже использованные детские подгузники — да-да, теперь вот это всё называется премиальной отделкой.



Ещё одна интересная «фишка» — энергоэффективная аудиосистема: компактные громкоговорители встроены в кресла, чтобы быть поближе к ушам седоков и не требовалась большая мощность.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В официальном пресс-релизе не сказано, когда Mercedes-Benz Vision EQXX превратится в серийную модель, но британский журнал Autocar со ссылкой на шеф-дизайнера Гордона Вагенера утверждает, что это случится в 2024 году и что серийный седан будет очень похож на концепт. Коммерческое имя пока засекречено — ждём очередной вариации с буквами EQ.

