Солнцемобиль Lightyear One задерживается, цена выросла, сборку перенесли на Valmet

Нидерландский стартап Lightyear на год позже обещанного запустит в производство электрический лифтбек One, способный заряжать батарею от солнечного света. Первые серийные экземпляры будут отгружены клиентам в середине 2022 года.

Прототип Lightyear One дебютировал летом 2019 года, тогда его создатели обещали начать серийное производство в 2021 году, но бизнес-процессы сильно затормозил коронавирус, поэтому график сдвинулся. С деньгами у Lightyear проблем нет: только за этот год стартап привлёк 93 млн евро инвестиций, в том числе от международной страховой и похоронной компании DELA, а также нидерландского предпринимателя и коллекционера предметов искусства Йопа ван Калденборга.

Lightyear One — это крупный лифтбек (длина 5057 мм, ширина 1898 мм, высота 1426 мм), все горизонтальные панели которого покрыты солнечными панелями. Эти панели Lightyear решила производить сама, для чего купила в Венрае (Нидерланды) завод со всем необходимым оборудованием у производителя автомобильных сдвижных люков и панорамных крыш Inalfa Roof Systems. Общая площадь панелей составляет 5 м2, при хорошем солнечном освещении они могут давать до 70 км «халявного» пробега в сутки, что с лихвой покрывает потребности среднестатистического европейца. То есть в теории можно неделями и месяцами не подключать электромобиль к розетке. Максимальная мощность розеточной зарядки — 60 кВт.



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Выработанная солнечными панелями электроэнергия накапливается в интегрированной в днище машины АКБ ёмкостью 60 кВт·ч. Расчётный запас хода на одной зарядке — 725 км по циклу WLTP. На практике минувшим летом прототипу Lightyear One удалось на кольце тестового полигона в немецком Альденховене проехать на одной зарядке 710 км со средней скоростью 85 км/ч. Понятно, что на дорогах общего пользования с частыми разгонами и торможениями пробег будет меньше.



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В движение Lightyear One приводят четыре мотор-колеса, мощность которых разработчики по-прежнему не называют. До 100 км/ч лифтбек сможет разогнаться за 10 с — небыстро на фоне «электричек» Tesla. Топовая Tesla Model S Plaid мощностью 1020 л.с. набирает первую «сотню» за 2,1 с, имеет сертифицированный пробег на одной зарядке в 637 км и стоит в Нидерландах 129 990 евро. Lightyear хочет за свой лифтбек One целых 150 000 евро, тогда как два года назад заявлялась цена 119 000 евро.



Кузов Lightyear One выполнен из алюминия и углепластика, рассчитан на пятерых человек (включая водителя) и может похвастать великолепной аэродинамикой: заявленный с х = 0,20. Наружных дверных ручек нет, вместо зеркал используются камеры. Объём багажника — 780 л, со сложенными задним сиденьем — 1701 л.



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Дизайн интерьера довольно традиционный, без гигантских мониторов и с «нормальным» рулём, в отделке доминируют текстиль и натуральное дерево.



Летом стало известно, что Lightyear будет производить лифтбек One не собственными силами, а на заводе Valmet в Финляндии, который сейчас на контрактной основе собирает Мереседесы А-класса и кроссоверы GLC. В 90-х этот завод, напомним, делал Евро-Самару марки Lada.

К 2024 году Lightyear планирует разработать более компактный и доступный электромобиль.

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В Германии между тем конкурирующий стартап Sono Motors разрабатывает недорогой солнцемобиль Sion, который будет стоить 25 500 евро, но его производство на бывшем заводе Saab в шведском Тролльхеттане начнётся только в 2023 году.

