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  • «Батарейный» флагман: запас хода Mercedes-Benz EQS превысил заявленный показатель

«Батарейный» флагман: запас хода Mercedes-Benz EQS превысил заявленный показатель

15.11.2021 94 0 0

Во время реальных испытаний модели на дальнобойность лифтбек проехал без подзарядки 679 км (расчёт вели по циклу EPA).

 

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz, как и многие другие марки, пытающиеся поспевать за актуальными трендами, продолжает инвестировать в развитие электромобилей. Сейчас у бренда есть «зелёная» линейка EQ, её первенцем стал кроссовер EQC, а затем были представлены и другие модели. Весной была полностью рассекречена очередная новинка семейства – выполняющий роль флагмана большой лифтбек EQS.

На фото: Mercedes-Benz EQS 450+ (американская версия)

Как мы сообщали ранее, Mercedes-Benz EQS стал первой серийной моделью на новой электрической модульной платформе MEA. Позже эта «тележка» ляжет в основу других «батарейных» моделей марки, относящихся к разным классам. У пятидверного лифтбека короткие передний и задний свесы, длина составляет 5216 мм, ширина – 1926 мм, высота – 1512 мм. Расстояние между осями – 3210 мм, что на 106 мм больше, чем у S-Class. Объём багажника равен 610 литрам, при сложенных задних сидениях – 1770 литрам.

Напомним, базовую версию Mercedes-Benz EQS 450+ оснастили единственным 333-сильным электромотором, который располагается на задней оси (максимальный крутящий момент – 568 Нм). На разгон с места до «сотни» такому лифтбеку нужно 6,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч. Ёмкость аккумулятора составляет 107,8 кВт*ч. Заявленный запас хода по используемому в США циклу EPA составлял 563 км.

Однако Агентство по охране окружающей среды (EPA) провело реальные испытания этой модели на дальнобойность. В результате электромобиль немецкой марки сумел проехать без подзарядки 679 км: этот результат на 116 км больше, чем изначально заявленный производителем. Стоит отметить, что тестируемый «зелёный» лифтбек имел стандартные 20-дюймовые колёсные диски, обутые в шины Goodyear Eagle F1 5 255/45. Отметим, дорожное испытание проводится на как на городских дорогах (на них приходится порядка 60%), так и на трассах (около 40%).

Стоит также напомнить, что у модели есть ещё одна версия – Mercedes-Benz EQS 580 4Matic. У неё такой же тяговый аккумулятор, но установка двухмоторная. Её совокупная отдача составляет 523 л.с. (крутящий момент – 855 Нм). На одной зарядке в комбинированном цикле WLTP (используется в Европе) такой электрокар проедет до 500 км (пока что известен заявленный показатель). От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,3 секунды.

На фото: салон Mercedes-Benz EQS 450+ (американская версия)

Отметим, высоких показателей лифтбек сумел достичь в том числе за счёт обтекаемого кузова: благодаря форме EQS может похвастать низким коэффициентом аэродинамического сопротивления – 0,20. Для сравнения, у актуального S-Class – 0,22.

Производство электрических лифтбеков наладили на заводе Factory 56 в Зиндельфингене (Германия), здесь же выпускается нынешний Mercedes-Benz S-Class. Модель обещает выйти в том числе на российский рынок: она уже появилась на «нашем» официальном сайте марки, правда, ценника пока нет.

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