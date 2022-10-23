Новая модель получит имя CLE и заменит в линейке Mercedes-Benz купе и кабриолеты С- и Е-классов. Двухдверные «цэшки» впервые появились в гамме Мерседеса в 2011 году на базе рестайлингового C-класса в 204-м кузове. Купе Е-класса же в современной истории компании было представлено чуть раньше – в 2009 году, однако сделано оно было на базе всё того же С-класса в кузове W204. Что же будет представлять из себя новая модель с новым именем?
Визуально CLE сделано в стиле других Мерседесов последних лет, однако с точки зрения пропорций оно всё-таки ближе к купе С-класса. На это намекает и центральная стойка кузова, которая есть у «цэшки» и отсутствует у купе Е-класса. Передняя часть будет выделяться за счёт более узких фар сложной формы и крупной решётки радиатора. В похожем стиле выполнены и задние фонари, в остальном же дизайн перекликается с другими моделями компании. В отличие от будущего седана Е-класса с его выдвижными ручками, купе CLE получит традиционные дверные ручки под «естественный хват». Стоит отметить, что на рендерах изображён автомобиль в версии AMG 53, для которой характерны оригинальные передний и задний бампера со встроенными в последний четырьмя круглыми патрубками выхлопной системы, колёсные диски, а также расширенные колёсные арки.
Новинка будет построена на платформе MRA-2 (Modular Rear Architecture), которую уже использует новый С-класс, представленный в начале прошлого года. У него же наверняка позаимствуют и значительную часть технических решений и моторов. Помимо гражданских версий появятся и AMG-варианты, среди которых 53-й и топовый 63-й, который получит силовую установку, аналогичную представленному месяц назад седану Mercedes-AMG С 63 S: 4-хцилиндровый мотор 2.0 М139 мощностью 476 л.с. (545 Нм) в паре с 204-сильным электродвигателем (320 Нм), общая отдача составляет 680 л.с и 865 Нм крутящего момента.
Премьера нового CLE может состояться до конца этого года.
Между тем, в начале этой недели был официально представлен новый кроссовер Mercedes-Benz EQE.
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