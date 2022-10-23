На днях в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии нового купе немецкого бренда, которое придёт на смену сразу двум моделям компании. Эти фотографии также позволяют разглядеть новые особенности внешнего вида автомобиля.

Новая модель получит имя CLE и заменит в линейке Mercedes-Benz купе и кабриолеты С- и Е-классов. Двухдверные «цэшки» впервые появились в гамме Мерседеса в 2011 году на базе рестайлингового C-класса в 204-м кузове. Купе Е-класса же в современной истории компании было представлено чуть раньше – в 2009 году, однако сделано оно было на базе всё того же С-класса в кузове W204. Что же будет представлять из себя новая модель с новым именем?

Рендер нового Mercedes-AMG CLE 53

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Визуально CLE сделано в стиле других Мерседесов последних лет, однако с точки зрения пропорций оно всё-таки ближе к купе С-класса. На это намекает и центральная стойка кузова, которая есть у «цэшки» и отсутствует у купе Е-класса. Передняя часть будет выделяться за счёт более узких фар сложной формы и крупной решётки радиатора. В похожем стиле выполнены и задние фонари, в остальном же дизайн перекликается с другими моделями компании. В отличие от будущего седана Е-класса с его выдвижными ручками, купе CLE получит традиционные дверные ручки под «естественный хват». Стоит отметить, что на рендерах изображён автомобиль в версии AMG 53, для которой характерны оригинальные передний и задний бампера со встроенными в последний четырьмя круглыми патрубками выхлопной системы, колёсные диски, а также расширенные колёсные арки.

Рендер нового Mercedes-AMG CLE 53

Новинка будет построена на платформе MRA-2 (Modular Rear Architecture), которую уже использует новый С-класс, представленный в начале прошлого года. У него же наверняка позаимствуют и значительную часть технических решений и моторов. Помимо гражданских версий появятся и AMG-варианты, среди которых 53-й и топовый 63-й, который получит силовую установку, аналогичную представленному месяц назад седану Mercedes-AMG С 63 S: 4-хцилиндровый мотор 2.0 М139 мощностью 476 л.с. (545 Нм) в паре с 204-сильным электродвигателем (320 Нм), общая отдача составляет 680 л.с и 865 Нм крутящего момента.

Нынешние купе С- и Е-классов 1 / 4 Нынешние купе С- и Е-классов 2 / 4 Нынешние купе С- и Е-классов 3 / 4 Нынешние купе С- и Е-классов 4 / 4

Премьера нового CLE может состояться до конца этого года.

Между тем, в начале этой недели был официально представлен новый кроссовер Mercedes-Benz EQE.