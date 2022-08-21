Немецкая компания продолжает испытания нового поколения своего бестселлера, регулярно попадаясь в объектив фотошпионов. Благодаря получившимся фотографиям у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

Модель бизнес-класса в гамме Mercedes-Benz впервые появилась в 1975 году, автомобиль имел заводской индекс W123. Официально же история Е-класса началась в 1993 году, когда была представлена обновлённая версия 124 кузова с новым именем. Сегодня на конвейере пятая генерация модели (W213), премьера которой состоялась в январе 2016 года на Международном автосалоне в Детройте. В 2020-м Е-класс получил заметный рестайлинг, а сейчас немецкий автопроизводитель готовит новое поколение. Как оно будет выглядеть?

Рендер нового Е-класса

Рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, поэтому пропорции и размеры кузова и его отдельных элементов соответствуют реальному автомобилю. Решётка радиатора будет чуть крупнее и располагаться ниже, чем на нынешней модели. Фары сделают весьма крупными по размеру, в отличие от нового С-класса, например. На одном из свежих видеороликов с тестовым образцом частично видна графика светодиодных огней: в верхней части расположена полоска, выполняющая также роль указателя поворота, а в нижней находятся пара небольших изогнутых элементов, которые можно считать отсылкой к некоторым предыдущим Е-классам с четырьмя фарами. Сбоку новинка будет заметно отличаться от нынешнего седана за счёт выдвижных дверных ручек, позаимствованных у флагманского S-класса. Задняя часть будет выполнена в стиле двух вышеупомянутых новых седанов.

Рендер нового Е-класса

Существенно обносится интерьер, где основной тон будут задавать большие мультимедийные экраны. О технической части новинки достоверной информации пока нет, можно лишь предположить, что Е-класс получит широкую гамму бензиновых и дизельных моторов с той или иной степенью электрификации. Также есть вероятность, что новая топ-версия с 63-м индексом не получит мотор V8.

Премьера новинки может состояться до конца этого года.

Нынешний Mercedes-Benz E-Class 1 / 3 Нынешний Mercedes-Benz E-Class 2 / 3 Нынешний Mercedes-Benz E-Class 3 / 3

Напомним, ранее на этой неделе немецкая компания показала интерьер нового кроссовера EQE.