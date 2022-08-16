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  • Mercedes-Benz рассекретил интерьер EQE SUV: три дисплея под единым стеклом

Mercedes-Benz рассекретил интерьер EQE SUV: три дисплея под единым стеклом

16.08.2022 176 0 0

Официальная премьера нового электрического кроссовера немецкой марки пройдёт через пару месяцев, 16 октября.

 

У бренда Mercedes-Benz есть собственная «зелёная» линейка – EQ. Она уже включает в себя несколько моделей, в том числе седан EQE, который был представлен в сентябре прошлого года. Продажи «четырёхдверки» на европейском рынке стартовали в начале 2022-го. По информации сайта Carsalesbase, за первую треть текущего года европейцы купили 811 экземпляров (большая часть пришлась на апрель). В скором времени батарейное семейство пополнится за счёт ещё одной новинки – кроссовера Mercedes-Benz EQE SUV.

Тизер Mercedes-Benz EQE SUV

Mercedes-Benz раскрыл дату презентации новинки: электрокроссовер покажут через два месяца, 16 октября. Пока что компания опубликовала несколько официальных снимков интерьера EQE SUV. Клиентам предложат пять различных цветовых сочетаний для отделки салона: используются тёплые и холодные оттенки. В компании оформление назвали «гибридным», так как в нём используются элементы декора из традиционных материалов (дерево), а также более современных (алюминий).

На фото: салон Mercedes-Benz EQE SUV

В целом салон почти такой же, как у седана EQE. Судя по опубликованным снимкам, перед водителем и передним пассажиром располагается уже знакомая поклонникам моделей немецкого бренда большая стеклянная панель MBUX Hyperscreen, которая объединяет в себе три больших экрана. Речь идёт о виртуальной «приборке», тачскрине информационно-развлекательной системы и дополнительном экране для переднего пассажира. Ширина такого дисплея составляет 141 см. Ещё у нового кроссовера дефлекторы вентиляции выполнены в виде в виде турбин.

Экстерьер Mercedes-Benz EQE SUV пока официально не рассекречена: ранее производитель лишь засветил силуэт будущего кроссовера в рамках презентации, посвящённой дальнейшим планам марки. Тогда сообщалось, что по внешности эта модель будет сильно отличаться от GLE: предположительно у модели будет более аэродинамичный кузов (со сглаженными линиями), а оформление станет спортивнее. Кстати, вероятно, у этого электрического SUV будет «заряженная» версия от AMG.

Ранее прототип будущей новинки попадал в объективы фотошпионов: судя по снимкам, которые публиковали зарубежные СМИ, автомобиль получит заглушку в форме фирменной решётки радиатора, а также фары, соединенные светодиодной тонкой полоской через всю ширину передней части.

Официальной информации о технике пока нет, но ожидается, что Mercedes-Benz EQE SUV разделит «начинку» с одноимённым седаном. Напомним, у базовой версии один электромотор мощностью 292 л.с., у полноприводных вариантов Mercedes-AMG двухмоторные силовые установки совокупной отдачей 476 либо 626 л.с. Ёмкость тягового аккумулятора составляет 90,6 кВт*ч, а запас хода новинки на одной зарядке компания рассекретит позже.

В июле 2021 года на европейский рынок вышел Mercedes-Benz EQS SUV. В дальнейшем появится более роскошная версия этого кроссовера, подготовленная подразделением Mercedes-Maybach. Ранее мы публиковали рендер будущей модели, подготовленный дизайнером motor.es. Ожидается, что такой SUV можно будет купить уже в середине следующего года.

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