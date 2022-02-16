Mercedes-AMG EQE: две версии, на разгон до «сотни» нужно 3,3 секунды, запас хода – до 533 км

«Заряженные» версии EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic+ выйдут на рынок одновременно со стандартным электрическим седаном, который был представлен ранее.

Компания Mercedes-Benz рассекретила электрическую версию E-Class – седан EQE – в сентябре прошлого года в рамках международного Мюнхенского автосалона. Эта «зелёная» модель пока ещё не вышла на рынок: до дилеров она доберётся летом 2022-го. Теперь настала очередь «горячих» модификаций «четырёхдверки» от AMG: немцы показали EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic+.



На фото: Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+

Внешность двух представленных AMG-версий отличается от базового седана за счёт иного исполнения заглушки, которая располагается на месте традиционной решётки радиатора. Так, у неё вертикальные серебристые линии на чёрном глянцевом фоне. Кроме того, такие модификации получили переработанные передний и задний бамперы, а на крышке багажника находится более крупный спойлер. В списке стандартного оборудования числится головная оптика Digital Light (проецируют на дорогу подсказки для водителя). У базовых колёс диаметр – 21 дюйм, опционально доступны 22-дюймовые.



Есть отличия и в интерьере AMG-версий: у «заряженных» седанов иные руль, кресла, а так уже узнаваемые декоративные элементы. Как и «обычному» Mercedes-Benz EQE, за доплату предлагается изогнутый дисплей информационно-развлекательной системы MBUX Hyperscreen, где под единым большим стеклом объединены виртуальная «приборка», тачскрин мультимедиа и дополнительный экран для переднего пассажира. Совокупная ширина такого дисплея – 141 см.



И EQE 43 4Matic, и EQE 53 4Matic+ получили полный привод, двухмоторную электрическую силовую установку (по одному двигателю на каждой оси), а также тяговый аккумулятор ёмкостью 90,6 кВт*ч и шасси AMG Ride Control+ с пневматической подвеской. Снаряженная масса у «заряженных» версий одинаковая, она составляет 2525 кг.



Стартовое исполнение Mercedes-AMG EQE 43 4Matic получил силовую установку, совокупная отдача которой составляет 476 л.с., а максимальный крутящий момент – 858 Нм. Такая версия способна разогнаться с места до «сотни» за 4,2 секунды (правда, при этом батарея должна быть заряжена не менее чем на 50%). Запас хода у этого варианта равен 533 км (расчёт вели по циклу WLTP), а максимальная скорость – 210 км/ч.



Совокупная отдача двухмоторной системы Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ составляет 626 л.с. (950 Нм). У автомобиля с дополнительным пакетом AMG Dynamic Plus, в режиме Race Start мощность на непродолжительное время способна достигать отметки в 687 л.с. и 1000 Нм. На разгон от 0 до 100 км/ч автомобилю нужно 3,5 секунды, а версии с «динамическим» пакетом – 3,3 секунды. При этом аккумулятор должен быть заряжен не менее чем на 70%, иначе показатели будут ниже. Максимальная скорость EQE 53 4Matic+ равна 220/240 км/ч соответственно. Дальнобойность составляет 518 км.



«Заряженные» электрические седаны Mercedes-AMG EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic+ выйдут на рынок вместе со стандартной заднеприводной «четырёхдверкой». Цены всех версий «зелёных» EQE станут известны позже. Отметим, «электричка» доберётся в том числе и до российских дилеров. Согласно официальному сайту бренда в РФ, Mercedes-Benz E-Class на сегодняшний день можно купить не менее чем за 4,59 млн рублей.

