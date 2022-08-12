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  • Mercedes-Maybach готовит роскошный кроссовер: первое изображение EQS SUV

Mercedes-Maybach готовит роскошный кроссовер: первое изображение EQS SUV

12.08.2022 62 0 0

Электрический SUV сейчас находится на этапе дорожных испытаний. Ожидается, что модель появится в продаже в середине следующего года.

 

В соответствии с сегодняшними мировыми трендами, немецкий производитель Mercedes-Benz продолжает развивать свою «зелёную» линейку. Напомним, её флагманом стал большой лифтбек EQS: модель вышла на европейский рынок в июле 2021-го. В апреле текущего года компания представила электрический кроссовер EQS SUV, его продажи совсем недавно стартовали на домашнем рынке, в Германии, а позже модель появится и у дилеров в других странах.

На фото: Mercedes-Benz EQS SUV

В сравнительно скором будущем семейство пополнится за счёт очередного электрического кроссовера – Mercedes-Maybach EQS SUV. Ранее фотошпионы уже ловили прототип новинки в ходе дорожных испытаний. Ожидается, что дебют модели пройдёт в конце текущего года, а продажи, скорее всего, начнутся в середине 2023-го. Как правило, модели Mercedes-Maybach отличаются от «обычных» Мерседесов деталями оформления экстерьера, более роскошной отделкой салона и расширенным комплексом систем безопасности и комфорта.

Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть Mercedes-Maybach EQS SUV, нет. Своим вариантом экстерьера будущего кроссовера поделился дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, такой SUV получит заглушку в форме узнаваемой фирменной решётки радиатора с рисунком в виде тонких вертикальных полос, характерным для моделей Mercedes-Maybach. Передний бампер оформят иначе, чем у «обычного» EQS SUV, по-другому будут выглядеть воздухозаборники в нижней части.

Предполагается, что у роскошного электрического кроссовера будет матовая хромированная окантовка линии бокового остекления. Вероятно, Mercedes-Maybach EQS SUV оснастят колёсными дисками размером до 24 дюймов. У них будет рисунок Bowl из частых тонких изогнутых спиц, которые «складываются» в расходящиеся от центра фигуры, по форме напоминающие кубки. Ожидается, что модели оставят двухцветный кузов, а на задних стойках разместят шильдики люксового бренда.

Рендер Mercedes-Maybach EQS SUV

Салон Mercedes-Maybach EQS SUV пока остаётся секретом. Скорее всего, он будет исключительно двухрядным, сидения получат различные электрические регулировки, которые позволят повысить уровень комфорта. Роскошный кроссовер, очевидно, оснастят передней панелью MBUX Hyperscreen, она представляет собой сплошную стеклянную поверхность во всю ширину салона и объединяет приборный дисплей диагональю 12,3 дюйма, большой центральный тачскрин (17,7 дюйма), а также пассажирский сенсорный экран диагональю тоже 12,3 дюйма. У пассажиров, расположившихся сзади, есть свои дисплеи (11,6 дюйма).

На фото: салон Mercedes-Benz EQS SUV

В издании отметили, что новинка получит такую же тяговую батарею, как и Mercedes-Benz EQS SUV: её ёмкость равна 107,8 кВт*ч. Ожидается, что максимальный запас хода у роскошного кроссовера составит 600 км без подзарядки. Техника будет такой же, как у топового исполнения EQS 580 4Matic SUV – речь идёт о двухмоторной электрической установке, совокупная отдача которой составляет 544 л.с., а максимальный крутящий момент – 858 Нм.

Цена новинки будет названа позже. Отметим, Mercedes-Benz EQS SUV в Германии можно купить минимум за 110 658 евро, за топовую версию электрического кроссовера просят не менее 135 291 евро.

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