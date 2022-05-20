Mercedes-Benz показал тизеры будущих моделей, на одном из них виден силуэт EQE SUV

Новый электрический кроссовер немецкой марки окажется на ступеньку ниже EQS SUV. Ожидается, что продажи EQE SUV начнутся до конца текущего года.

Компания Mercedes-Benz совсем недавно рассказала о своих дальнейших планах, в том числе о том, что свыше 75% инвестиций в будущем направят на автомобили класса C и выше (Top-End Luxury и Core Luxury). При этом производитель намерен упростить линейку автомобилей начального уровня. Также в планах производителя дальнейшее расширение семейства полностью электрических моделей EQ: вероятно, уже в течение ближайших месяцев будет представлен кроссовер EQE SUV.



Предполагается, что Mercedes-Benz EQE SUV станет полностью электрической альтернативой кроссоверу GLE. Внешность новинки пока официально не раскрыли, однако ранее прототип будущей модели в камуфляже ранее уже попадался в объективы шпионских камер. Кроме того, «Колёса» ещё летом прошлого года публиковали рендер EQE SUV.



На фото: Mercedes-Benz EQS SUV

В Mercedes-Benz пока что решили продемонстрировать лишь тизер будущего «зелёного» кроссовера (на превью). Изображение появилось на экране в ходе презентации, касающейся линейки EQ, которую проводил шеф-дизайнер компании Горден Вагенер. На затемнённой фотографии виден лишь силуэт новинки, можно частично разглядеть головную оптику и задний фонарь.



На фото: Mercedes-Benz EQE

По словам главного дизайнера Mercedes-Benz, EQE SUV станет «младшим братом» ранее представленного более крупного кроссовера EQS SUV. Горден Вагенер отметил, что внешность новинки будет серьёзно отличаться от экстерьера GLE: ожидается, что у модели будет более аэродинамичный кузов, а оформление станет спортивнее. Кстати, вероятно, у этого кроссовера будет «заряженная» версия от подразделения AMG.

По предварительной информации, «начинку» Mercedes-Benz EQE SUV разделит с седаном EQE, который был представлен в сентябре 2020 года («подогретый» Mercedes-AMG EQE дебютировал в феврале текущего года). Напомним, у базовой версии один электромотор мощностью 292 л.с., у полноприводных вариантов двухмоторные силовые установки совокупной отдачей 476 и 626 л.с. Производство серийного кроссовера EQE SUV наладят на американском заводе компании в Таскалусе (штат Алабама), на этот же конвейер встанет EQS SUV.



Тизер ещё одной новинки Mercedes-Benz

В рамках недавней презентации в Mercedes-Benz показали тизер ещё одной будущей новинки, впрочем, в компании не вдавались в подробности. На подобном затемнённом снимке также виден лишь силуэт автомобиля и частично его оптика. Предполагается, что на фотографии запечатлена одна из новых моделей начального уровня. Не исключено, что на тизере «прячется» CLA следующего поколения, модель может получить платформу платформу MMA, которой должна дебютировать в 2024 году.

