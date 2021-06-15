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  • Mercedes-Benz готовит «батарейную» альтернативу GLE: первое изображение кроссовера

Mercedes-Benz готовит «батарейную» альтернативу GLE: первое изображение кроссовера

15.06.2021 200 0 1

Ожидается, что новинка электрического семейства EQ, принадлежащего немецкой компании, поступит на европейский рынок в 2023 году.

 

Дилеры представителя так называемой «большой немецкой тройки» – марки Mercedes-Benz – за первую треть текущего года реализовали в Европе 244 056 экземпляра, что на 22% больше, чем годом ранее. Такая заметная прибавка объясняется в том числе и тем, что рынок постепенно восстанавливается после «ковидного» 2020-го. Из указанного количества на кроссовер Mercedes-Benz GLE пришлось 13 835 машин, проданных в Старом Свете в январе-апреле 2021 года (+26,3%).

На фото: Mercedes-Benz GLE

Немецкая компания переименовала M-Class в GLE-Class в 2015 году в ходе обновления. Модель актуального четвёртого поколения была представлена в 2018 году в рамках Парижского автосалона. Ожидается, что в относительно скором будущем у этого автомобиля появится полностью электрическая альтернатива, которая войдёт в состав «зелёного» семейства EQ, принадлежащего бренду Mercedes-Benz.

Пока что в испанском издании motor.es обозначили будущую «зелёную» новинку, как Mercedes-Benz EQE SUV, его внутренний индекс – X294. Предполагается, что публичная премьера автомобиля пройдёт в конце 2022 года, а на европейском рынке модель появится в 2023-ем. Ожидается, что производство нового кроссовера наладят на заводе в Таскалусе (штат Алабама, США).

На фото: салон Mercedes-Benz GLE

Информации о том, как будет выглядеть будущая новинка, пока нет, так что у художников есть возможность представить свой вариант экстерьера следующего кроссовера «батарейной» линейки EQ. Своей версией поделился дизайнер motor.es. Конечно, автомобилю «присвоили» черты моделей электрического семейства: речь идёт о светодиодной «гладкой» головной оптике узнаваемой формы, а также о фирменной чёрного цвета заглушке, которая находится на месте традиционной решётки радиатора.

Рендер Mercedes-Benz EQE SUV

Предполагается, что в салоне новинки Mercedes-Benz будет немало пространства, однако кроссовер, вероятно, предложат только с одним вариантом компоновки – на пять мест (отметим, у GLE есть как пяти-, так и семиместные варианты). Салон, вероятно, получит общие черты с интерьером актуальных моделей бренда. Не исключено, что передняя панель окажется позаимствованной у нового S-Class, для топового варианта могут предложить систему Hyperscreen MBUX, которая предполагает несколько больших экранов объединённых под общим стеклом.

На фото: салон Mercedes-Benz S-Class

По предварительным данным, у нового «электрокроссовера» немецкого бренда будут версии как с одним, так и с двумя электромоторами. В первом случае привод будет задним, во втором – полным. Ожидается, что модель оснастят парой литий-ионных тяговых батарей (на выбор), их ёмкость составит 72 и 90 кВт*ч. В этом случае запаса хода должно хватить примерно на 500 и 650 км пути соответственно (расчёт вели по циклу WLTP).

Ранее дизайнер motor.es рисовал также другую «батарейную» новинку бренда – седан EQE. Предполагается, что эта «четырёхдверка» станет электрической версией CLS. Мировая премьера серийной версии модели, вероятно, пройдёт осенью текущего года в рамках автосалона в Мюнхене, а первые покупатели могут получить свои «зелёные» седаны летом 2022-го.

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