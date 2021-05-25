Mercedes-Benz готовит очередную «батарейную» новинку: новое изображение седана EQE

Продажи автомобилей Mercedes-Benz на старосветском рынке за прошлый год составили 749 162 экземпляра: этот результат на 17,4% меньше, чем годом ранее. Отметим, на спад, вероятно, повлияли последствия пандемии коронавируса. При этом, несмотря на «минус», марка по-прежнему лидирует в гонке «большой немецкой тройки»: так, дилеры BMW за 2020-ый реализовали 673 724 единицы (-18,3%), а Audi – 601 844 машины (-18,8%).
Большинство автопроизводителей, для которых одним из основных рынков остаётся Европа, продолжают развивать «зелёное» направление. Не отстаёт в этом вопросе и Mercedes-Benz: у бренда есть отдельное пополняемое семейство, состоящее из «батарейных» моделей, оно получило название EQ. Напомним, в Европе постепенно продолжают ужесточать эконормы, так что компаниям приходится усиленно вкладываться в разработку и выпуск электрокаров, чтобы не пришлось платить высокие штрафы.
Одной из «розеточных» новинок немецкого бренда станет седан EQE, мировая премьера серийной версии модели пройдёт осенью текущего года в рамках автосалона в Мюнхене. Ожидается, что новая «четырёхдверка» станет электрической версией CLS. Скорее всего, первые покупатели получат свои «электроседаны» EQE летом 2022 года.
Сейчас проект находится на завершающей стадии: ранее фотошпионы ловили замаскированную новинку в ходе дорожных испытаний. На основании этих снимков дизайнер испанского издания motor.es создал рендер с изображением варианта внешности нового электрического седана марки Mercedes-Benz.
Судя по рендеру, Mercedes-Benz EQE получит традиционный для седана кузов с четырьмя дверями и короткими передним и задним свесами. Ожидается, что во внешности будет многое позаимствовано у «старшего брата» – EQS (флагмана семейства рассекретили в середине прошлого месяца). Так, у новинки будет заглушка с крупным логотипом бренда в центре на месте традиционной решётки радиатора и находящиеся под углом к ней фары более узкой формы. Корму художник не изобразил, однако ожидается, что задние фонари соединены между собой светящейся полосой через всю ширину багажной двери.
Вероятно, дизайн интерьера EQE тоже частично позаимствован у флагмана линейки EQ. Предполагается, что стандартная версия седана получит ту же конфигурацию приборной панели, что и актуальный Mercedes-Benz C-Class, но опционально клиентам могут предложить и вариант с огромным экраном – MBUX Hyper-display.
Информации о «начинке» пока немного: по предварительным данным, у модели будут различные версии, в том числе пара спортивных исполнений – AMG EQE 43 и AMG EQE 53. Максимальная совокупная отдача электрической силовой установки составит 600 л.с. Предполагается, что у модели на выбор будет пара тяговых батарей ёмкостью 72 и 90 кВт*ч. Запас хода модели, вероятно, варьируется в диапазоне от 450 до 650 км (в зависимости от версии).
Ранее Kolesa.ru также публиковал первое изображение Mercedes-Benz E-Class нового поколения. Ожидается, что эта модель немецкого бренда, которой присвоят индекс W214, будет представлена в 2023 году.
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