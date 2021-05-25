Mercedes-Benz готовит очередную «батарейную» новинку: новое изображение седана EQE

Продажи автомобилей Mercedes-Benz на старосветском рынке за прошлый год составили 749 162 экземпляра: этот результат на 17,4% меньше, чем годом ранее. Отметим, на спад, вероятно, повлияли последствия пандемии коронавируса. При этом, несмотря на «минус», марка по-прежнему лидирует в гонке «большой немецкой тройки»: так, дилеры BMW за 2020-ый реализовали 673 724 единицы (-18,3%), а Audi – 601 844 машины (-18,8%).



На фото: Mercedes-Benz CLS'2021

Большинство автопроизводителей, для которых одним из основных рынков остаётся Европа, продолжают развивать «зелёное» направление. Не отстаёт в этом вопросе и Mercedes-Benz: у бренда есть отдельное пополняемое семейство, состоящее из «батарейных» моделей, оно получило название EQ. Напомним, в Европе постепенно продолжают ужесточать эконормы, так что компаниям приходится усиленно вкладываться в разработку и выпуск электрокаров, чтобы не пришлось платить высокие штрафы.



Одной из «розеточных» новинок немецкого бренда станет седан EQE, мировая премьера серийной версии модели пройдёт осенью текущего года в рамках автосалона в Мюнхене. Ожидается, что новая «четырёхдверка» станет электрической версией CLS. Скорее всего, первые покупатели получат свои «электроседаны» EQE летом 2022 года.

Сейчас проект находится на завершающей стадии: ранее фотошпионы ловили замаскированную новинку в ходе дорожных испытаний. На основании этих снимков дизайнер испанского издания motor.es создал рендер с изображением варианта внешности нового электрического седана марки Mercedes-Benz.



Судя по рендеру, Mercedes-Benz EQE получит традиционный для седана кузов с четырьмя дверями и короткими передним и задним свесами. Ожидается, что во внешности будет многое позаимствовано у «старшего брата» – EQS (флагмана семейства рассекретили в середине прошлого месяца). Так, у новинки будет заглушка с крупным логотипом бренда в центре на месте традиционной решётки радиатора и находящиеся под углом к ней фары более узкой формы. Корму художник не изобразил, однако ожидается, что задние фонари соединены между собой светящейся полосой через всю ширину багажной двери.



Рендер Mercedes-Benz EQE

Вероятно, дизайн интерьера EQE тоже частично позаимствован у флагмана линейки EQ. Предполагается, что стандартная версия седана получит ту же конфигурацию приборной панели, что и актуальный Mercedes-Benz C-Class, но опционально клиентам могут предложить и вариант с огромным экраном – MBUX Hyper-display.

Информации о «начинке» пока немного: по предварительным данным, у модели будут различные версии, в том числе пара спортивных исполнений – AMG EQE 43 и AMG EQE 53. Максимальная совокупная отдача электрической силовой установки составит 600 л.с. Предполагается, что у модели на выбор будет пара тяговых батарей ёмкостью 72 и 90 кВт*ч. Запас хода модели, вероятно, варьируется в диапазоне от 450 до 650 км (в зависимости от версии).



Ранее Kolesa.ru также публиковал первое изображение Mercedes-Benz E-Class нового поколения. Ожидается, что эта модель немецкого бренда, которой присвоят индекс W214, будет представлена в 2023 году.

