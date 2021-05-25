Новинки ×
  • Mercedes-Benz готовит очередную «батарейную» новинку: новое изображение седана EQE

Mercedes-Benz готовит очередную «батарейную» новинку: новое изображение седана EQE

25.05.2021 106 0 0

Немецкая компания покажет «четырёхдверку» электрического семейства EQ в рамках автосалона в Мюнхене, который пройдёт этой осенью.

 

Продажи автомобилей Mercedes-Benz на старосветском рынке за прошлый год составили 749 162 экземпляра: этот результат на 17,4% меньше, чем годом ранее. Отметим, на спад, вероятно, повлияли последствия пандемии коронавируса. При этом, несмотря на «минус», марка по-прежнему лидирует в гонке «большой немецкой тройки»: так, дилеры BMW за 2020-ый реализовали 673 724 единицы (-18,3%), а Audi – 601 844 машины (-18,8%).

На фото: Mercedes-Benz CLS'2021

Большинство автопроизводителей, для которых одним из основных рынков остаётся Европа, продолжают развивать «зелёное» направление. Не отстаёт в этом вопросе и Mercedes-Benz: у бренда есть отдельное пополняемое семейство, состоящее из «батарейных» моделей, оно получило название EQ. Напомним, в Европе постепенно продолжают ужесточать эконормы, так что компаниям приходится усиленно вкладываться в разработку и выпуск электрокаров, чтобы не пришлось платить высокие штрафы.

Одной из «розеточных» новинок немецкого бренда станет седан EQE, мировая премьера серийной версии модели пройдёт осенью текущего года в рамках автосалона в Мюнхене. Ожидается, что новая «четырёхдверка» станет электрической версией CLS. Скорее всего, первые покупатели получат свои «электроседаны» EQE летом 2022 года.

Сейчас проект находится на завершающей стадии: ранее фотошпионы ловили замаскированную новинку в ходе дорожных испытаний. На основании этих снимков дизайнер испанского издания motor.es создал рендер с изображением варианта внешности нового электрического седана марки Mercedes-Benz.

Судя по рендеру, Mercedes-Benz EQE получит традиционный для седана кузов с четырьмя дверями и короткими передним и задним свесами. Ожидается, что во внешности будет многое позаимствовано у «старшего брата» – EQS (флагмана семейства рассекретили в середине прошлого месяца). Так, у новинки будет заглушка с крупным логотипом бренда в центре на месте традиционной решётки радиатора и находящиеся под углом к ней фары более узкой формы. Корму художник не изобразил, однако ожидается, что задние фонари соединены между собой светящейся полосой через всю ширину багажной двери.

Рендер Mercedes-Benz EQE

Вероятно, дизайн интерьера EQE тоже частично позаимствован у флагмана линейки EQ. Предполагается, что стандартная версия седана получит ту же конфигурацию приборной панели, что и актуальный Mercedes-Benz C-Class, но опционально клиентам могут предложить и вариант с огромным экраном – MBUX Hyper-display.

Информации о «начинке» пока немного: по предварительным данным, у модели будут различные версии, в том числе пара спортивных исполнений – AMG EQE 43 и AMG EQE 53. Максимальная совокупная отдача электрической силовой установки составит 600 л.с. Предполагается, что у модели на выбор будет пара тяговых батарей ёмкостью 72 и 90 кВт*ч. Запас хода модели, вероятно, варьируется в диапазоне от 450 до 650 км (в зависимости от версии).

Ранее Kolesa.ru также публиковал первое изображение Mercedes-Benz E-Class нового поколения. Ожидается, что эта модель немецкого бренда, которой присвоят индекс W214, будет представлена в 2023 году.

седан авторынок электромобиль новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQE

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Езда с прицепом: какие нужны права, что можно и нельзя и за что можно получить штраф Весна и лето – сезон активного использования прицепов: кто-то возит стройматериалы, кто-то лодку, кто-то мотоцикл или квадроцикл, и это только начало списка вариантов. Но правила езды с приц... 14181 0 10 24.05.2021
Статьи / Тесты Агент «ноль восемь»: что ты знаешь о разработке и особенностях ВАЗ-2108? Даже предвзято относящиеся к советскому автопрому автомобилисты соглашаются с тем, что ВАЗ-2108 – это знаковая модель в истории не только Волжского автозавода, но и всего автомобилестроения... 9708 4 5 22.05.2021
Статьи / Техосмотр Не в лоб, так в глаз: как после реформы 2021 года пройти техосмотр, если пройти его нельзя? Владельцы новых машин, которым проходить техосмотр пока не надо, могут спать спокойно. Остальные – готовьте валерьянку. Скажу сразу: я не буду выкладывать данные своей машины, место и время... 98184 3 36 21.05.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 159376 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 135548 33 25 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 55634 11 17 04.02.2021
Обсуждаемое
66 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings