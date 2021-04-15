Mercedes-Benz разрабатывает E-Class нового поколения: первое изображение

Компания Mercedes-Benz выпускает E-Class с 1993 года, с тех пор модель успела несколько раз сменить поколение. Актуальное, пятое, появилось в 2017 году: у таких машин индекс W213. В прошлом году E-Class пережил плановый рестайлинг: в начале марта 2020-го марка показала обновлённые седан и универсал, а в конце мая дебютировали «посвежевшие» купе и кабриолет. Ну а сейчас в Mercedes-Benz заняты разработкой модели новой генерации.



На фото: актуальный седан Mercedes-Benz E-Class

Продажи E-Class на старосветском рынке снижаются три года подряд. Если ещё в 2017-ом дилеры бренда реализовали 127 638 машин, то по итогам прошлого года удалось реализовать всего 70 171 шт., что на 34,7% меньше, чем годом ранее. На этот спад в том числе повлияли последствия пандемии коронавируса.



Mercedes-Benz E-Class нового поколения присвоят следующий по счёту индекс – W214. Ожидается, что седан компания представит в 2023 году, а универсал появится примерно через шесть месяцев после «четырёхдверки». Последний рестайлинг модели был довольно серьёзным, так что ощутимых перемен во внешности ждать не стоит: скорее, компания сосредоточится на развитии нынешней линии дизайна.



На фото: салон актуального седана Mercedes-Benz E-Class

Официальных изображений будущей новинки пока нет, а это значит, что художники могут пофантазировать на эту тему. Свой вариант предложил дизайнер испанского издания motor.es. Предполагается, что следующий E-Class позаимствует черты оформления у С-Class.

Судя по рендеру, у нового E-класса будет почти такая же решётка радиатора, как и у «цешки». Однако головная оптика, вероятно, окажется другой. Светодиодные фары расположат горизонтально и под углом к «грилю», при этом их форма станет более узкой и вытянутой в длину. Передний бампер тоже изменят, ожидается, что он станет более скульптурным.



Передний свес могут поднять немного выше, капот станет «более горизонтальным». Предположительно новый E-Class получит более спортивную внешность: как сообщает издание, «характер» будет прослеживаться как в оформлении передней части, так и в дизайне кормы. Профиль, вероятно, останется почти неизменным.



Рендер Mercedes-Benz E-Class нового поколения

По предварительным данным, интерьер E-Class в версии W214 окажется заметно переработанным. На передней панели будет несколько крупных цифровых экранов, в том числе виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедийной системы MBUX (вероятно, опционально могут предложить и Hyperscreen, с которым недавно дебютировал новый S-Class). Ещё у нового E-Class, скорее всего, будет автопилот третьего уровня.

По предположениям издания, следующий Mercedes-Benz E-Class будет оснащаться четырёхцилиндровыми турбомоторами, которые на тот момент будут в гамме C-Class. Ожидаются бензиновые, дизельные двигатели, мягкие, а также подключаемые гибриды. Не исключено, что последние чисто на электротяге смогут проехать до 100 км.



Напомним, в начале текущего месяца компания Mercedes-Benz обновила седан CLS. Автомобилю в том числе пересмотрели линейку дизелей. Продажи «посвежевшей» модели в Европе и РФ начнутся в июле 2020-го.

