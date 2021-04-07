Mercedes-Benz обновил седан CLS: другой руль и пересмотренная линейка «дизелей»

Продажи «посвежевшей» модели немецкой марки в Европе и РФ начнутся в июле текущего года. До американских дилеров автомобиль доберётся только в начале следующего года.

Mercedes-Benz выпускает так называемое «четырёхдверное купе» CLS с 2004 года. За минувшее время модель успела несколько раз сменить поколение. Актуальная, третья, генерация была представлена в 2018 году. По итогам первого неполного года продаж версии с индексом C257 в Европе было продано 9113 экземпляров, затем показатели пошли вниз. Так, по итогам «ковидного» 2020-го дилеры реализовали на этом рынке всего 3895 машин, что примерно в два раза меньше, чем годом ранее. Повысить интерес к этому седану призвано его обновление.



Летом 2020-го модель уже получила порцию изменений: тогда Mercedes-Benz CLS снабдили более новой мультимедийной системой MBUX, а также иным круиз-контролем и другой электроникой. Теперь седан немецкой марки обновился снова, на этот раз основательнее.



Изменений во внешности немного: у «посвежевшего» седана более спортивный передний бампер и другая решётка радиатора с рисунком в виде «россыпи» фирменных трёхлучевых звезд. Корму обновили за счёт нового диффузора в заднем бампере, профиль – за счёт колёсных дисков другого дизайна. Кроме того, палитра цветов кузова пополнилась за счёт нового варианта – голубого «металлика».



В интерьере главной обновкой является другое рулевое колесо. У базовых версий обновлённого Mercedes-Benz CLS в салоне появился трёхспицевый руль с глянцевым покрытием, а у «четырёхдверок» с AMG-пакетом – вариант со сдвоенными спицами. Помимо этого, в компании добавили в список отделочных материалов другой деревянный шпон и иные варианты обивки.



В ходе обновления разработчики не оставили без внимания и линейку двигателей. Речь идёт о модернизированном четырёхцилиндровом турбодизеле OM654M (им оснащается версия CLS 300 d). Его рабочий объём «подрос» с 1950 до 1993 см3, давление впрыска увеличилось с 2500 до 2700 бар. Отдача теперь составляет не 245 л.с., а 265 л.с., а максимальный крутящий момент – не 500 Нм, а 550 Нм. У этой модификации задний привод заменили на постоянный полный привод 4Matic. В гамме дизелей помимо этой версии остались также CLS 220 d (2,0 литра, 194 л.с.) и CLS 400 d 4Matic (2,9 литра, 330 л.с.), а 286-сильный шестицилиндровый вариант CLS 350 d 4Matic отправили в отставку.



Линейку бензиновых моторов CLS в компании решили не трогать. Модель по-прежнему доступна в версиях CLS 350 с 2,0-литровым 299-сильным двигателем и задним приводом, а также CLS 450 4Matic – с 3,0-литровым 367-сильным вариантом и полным приводом. В пару ко всем версиям предлагается девятиступенчатая автоматическая коробка передач 9G-Tronic.



Отметим, многие версии представленных в Европе Mercedes-Benz CLS имеют 48-вольтовую гибридную систему EQ-Boost: стартер-генератор интегрирован в 9АКП. У бензиновых шестицилиндровых вариантов он выдает дополнительные 22 л.с. и 250 Нм, а у модернизированного дизеля OM654M – 20 л.с. и 200 Нм. Такой моторчик помогает на старте и во время первых секунд разгона.



Топовая версия Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ визуально отличается от других вариантов за счёт другой решётки радиатора. Она оснащается прежней рядной 3,0-литровой «турбошестёркой» мощностью 435 л.с. У неё система полного привода с муфтой подключения передней оси. Первую «сотню» такой автомобиль набирает за 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч (с пакетом AMG можно повысить планку до 270 км/ч).

До европейских и российских дилеров обновлённые седаны доберутся в июле нынешнего года, тогда как американцам придётся подождать до начала 2022-го. Ценник актуального CLS в РФ стартует с отметки 6 350 000 рублей. На российском рынке в прошлом году было продано немногим больше 350 экземпляров, то есть на долю модели пришлось менее 1% от общего объёма продаж.

