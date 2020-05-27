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  • «Посвежевшие» купе и кабриолет Mercedes E-Class: обновлённая линейка моторов и мультимедиа

«Посвежевшие» купе и кабриолет Mercedes E-Class: обновлённая линейка моторов и мультимедиа

27.05.2020 155 0 0

Немецкая компания рассекретила рестайлинговые двухдверные автомобили семейства. В Европе продажи новинок стартуют осенью, в США – ближе к концу года.

 

Компания Mercedes-Benz намеревалась показать обновлённые седан и универсал E-Class в марте 2020-го на автосалоне в Женеве, но из-за вспышки коронавируса в Европе выставку отменили. В итоге четырёх- и пятидверные автомобили представили в формате онлайн-премьеры. А сегодня, также в Сети, дебютировали рестайлинговые купе и кабриолет Mercedes-Benz E-Class, кроме того, компания показала новые «двухдверки» в версиях Mercedes-AMG E53.

В ходе обновления немного изменилась внешность купе и кабриолета E-Class: так, «двухдверки» получили иную полностью светодиодную головную оптику и расширяющуюся к низу решётку радиатора. Визуально прежними остались задние фонари, но им поменяли «начинку». Появилось несколько новых цветов для окраски кузова. Стандартные купе и кабриолет комплектуются 18-дюймовыми колёсами. В свою очередь у версий AMG E53 базовыми являются 19-дюймовые пятиспицевые диски, а опционально доступны «катки» размером 20 дюймов. Кроме того, такие «двухдверки» можно отличить по четырём круглым патрубкам выхлопной системы и фирменной радиаторной решётке с вертикальными ламелями.

В интерьере рестайлинговых «двухдверок» E-Class появились новый мультируль с тремя сдвоенными спицами и обновлённая информационно-развлекательная система MBUX с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также парой дисплеев (один их них – цифровая приборная панель, второй – центральный сенсорный экран «мультимедийки»). В стандартной версии их размер составляет 10,25 дюйма, опционально доступны 12,3-дюймовые. Для того, чтобы управлять системой, можно в том числе использовать функцию голосовых команд Hey, Mercedes. Имеются новые варианты отделки салона. Купе и кабриолет Mercedes-AMG E53 отличаются за счёт иных кресел, красных ремней безопасности и элементов отделки из углеродного волокна. 

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В базовое оснащение рестайлинговых «двухдверок» E-Class входит система автоматического экстренного торможения, активный парковочный ассистент (включает в себя камеру с 360-градусным обзором) и функция мониторинга слепых зон. Другие помощники водителю доступны за дополнительную плату.

Купе и кабриолет Mercedes-Benz E-Class получили четырёхцилиндровый дизель OM654M с отдачей 265 л.с., он работает в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost, который интегрирован в коробку передач (девятиступенчатый «автомат»). Этот довесок даёт дополнительные 20 л.с. и 180 Нм при разгоне. Таким же стартер-генератором теперь комплектуется рядный шестицилиндровый бензиновый мотор М256 (двигатель имеется в линейке CLS, S-Class и GLE). В рамках этой установки он обеспечивает надбавку в 22 л.с. и 250 Нм. Совокупная мощность установки у версии E 450 4Matic равна 367 л.с. (500 Нм).

В моторной линейке купе и кабриолета E-Class также имеется новый шестицилиндровый дизель OM656, его отдача составляет 340 л.с., а максимальный крутящий момент – 700 Нм. Также в списке есть: 194-сильный дизель (400 Нм); пара бензиновых «турбочетвёрок» с гибридным довеском на 14 л.с. и 150 Нм – мощность первой составляет 197 л.с. (320 Нм), второго – 258 л.с. (370 Нм). Позднее моторная гамма может пополниться другими вариантами.

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Обновлённые купе и кабриолет Mercedes-AMG E53 тоже получили 22-сильный гибридный довесок к 3,0-литровому рядному шестицилиндровому двигателю. Совокупная отдача установки осталась прежней – 435 л.с. и 520 Нм крутящего момента. Коробка передач, как и у стандартных E-Class – девятиступенчатый «автомат»; привод – полный 4Matic.

До европейских дилеров обновлённые купе и кабриолет Mercedes-Benz E-Class доберутся осенью 2020-го. Обновление семейства призвано подстегнуть интерес к автомобилям. Напомним, продажи E-Class в странах Старого света снижаются два года подряд: в 2018-ом семейство потеряло 7,6%, а в 2019 году (было реализовано 107 453 шт.) – ещё почти 9%. «Посвежевшие» двухдверки приедут и в Россию, на сегодняшний день на нашем рынке представлены дореформенные купе и кабриолет, ценники стартуют с отметок 3,79 млн и 5,1 млн рублей соответственно.

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