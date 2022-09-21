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  • Теперь без V8: Mercedes-AMG C 63 S стал 680-сильным гибридом с четырёхцилиндровым мотором

Теперь без V8: Mercedes-AMG C 63 S стал 680-сильным гибридом с четырёхцилиндровым мотором

21.09.2022 51 0 0

Новинка немецкого бренда с прибавкой E Performance и полным приводом появится в продаже на европейском рынке в следующем году.

 

Mercedes-Benz представил С-Class нового поколения в феврале 2021 года. В ходе смены генерации модель многое переняла от «старшего брата» – более дорогого S-Class. Так, в основу «цешки» легла платформа MRA (Modular Rear Architecture), кроме того, у этих моделей общий ряд деталей внешности и оформление интерьера. Позже, в конце апреля текущего года, подразделение Mercedes-AMG представило «заряженные» седан и универсал C 43 4Matic. Теперь пришла очередь нового топового варианта – C 63 S E Performance.

На фото: седан Mercedes-AMG C 63 S E Performance

В подразделении Mercedes-AMG создали для новинки новые кузовные панели: так, из-за увеличенных передних крыльев автомобиль стал шире на 76 мм (по сравнению с «обычным» С-Class), кроме того, передний свес оказался длиннее на 50 мм. Ещё у новинки традиционно иное оформление нижней части бамперов, в передних крыльях имеются «жабры», а в капоте есть прорезь, позволяющая отводить от двигателя горячий воздух. В качестве стандартных предлагаются 19-дюймовые колёсные диски, за доплату доступны 20-дюймовые «катки».

Mercedes-AMG C 63 S E Performance оказался первой моделью подразделения, которая получила отдельный логотип AMG, расположенный над решёткой радиатора и перед линией капота (у других машин бренда на этом месте располагается небольшая трёхлучевая звезда – фирменный знак Mercedes-Benz). Салон C 63 S отличается от обычной «цешки» различными AMG-деталями, соответствующей графикой виртуальной «приборки». Ещё модель снабдили новыми спортивными креслами-ковшами.

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Главное отличие C 63 S E Performance от предшественника – техника. Напомним, автомобиль предыдущего поколения оснащался 4,0-литровым битурбомотором V8 (510 л.с. и 700 Нм). Новинка же представляет собой подключаемый гибрид, причём в основе силовой установки находится четырёхцилиндровый мотор M139 (его версией оснащается кабриолет Mercedes-AMG SL 43), его отдача у новинки равна 476 л.с., максимальный крутящий момент – 545 Нм. Электромотор, расположенный между турбинным и компрессорным колёсами на валу, питается от 400-вольтовой электросети.

​Мотор работает в паре с девятиступенчатым «автоматом» AMG Speedshift MCT-9G; имеется также стартер-генератор с ременным приводом, который помогает трогаться с места. На задней оси расположен 204-сильный электродвигатель (320 Нм), межколёсный дифференциал с электронноуправляемой блокировкой. Ещё модель получила фирменную систему полного привода 4Matic+. Совокупная мощность гибридной установки составляет 680 л.с., крутящий момент – 865 Нм.

На фото: салон Mercedes-AMG C 63 S E Performance
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На фото: салон Mercedes-AMG C 63 S E Performance
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Mercedes-AMG C 63 S E Performance получил литий-ионную батарею ёмкостью 6,1 кВт*ч, она находится над задней осью (аккумулятор можно заряжать от розетки). Запас хода у новинки в чисто электрическом режиме по современным меркам весьма скромный : он составляет всего 13 км (скорость при этом ограничена отметкой в 125 км/ч).

На фото: универсал Mercedes-AMG C 63 S E Performance
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На фото: универсал Mercedes-AMG C 63 S E Performance
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На фото: универсал Mercedes-AMG C 63 S E Performance
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​У топовой «заряженной» версии «цешки» передние тормоза имеют шестипоршневые механизмы, а у задних они однопоршневые. Предусмотрено восемь ездовых режимов, в списке: Electric, Comfort (трогание происходит на электротяге), Battery Hold, Sport, Sport+, Race, Slippery и Individual. После всех изменений новый C 63 стал заметно тяжелее предшественника: седан в снаряженном состоянии (с водителем) весит 2111 кг, универсал – 2145 кг. При этом у «четырёхдверки» предыдущего поколения этот параметр равен 1730 кг, а у «сарая» – 1800 кг. Гибрид с полностью заряженной батареей способен разогнаться с места до 100 км/ч за 3,4 секунды (предшественнику требовалось 4,0 секунды).

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Новый Mercedes-AMG C 63 S E Performance доберётся до дилеров на европейском рынке в 2023 году. Цены пока не объявлены, компания назовёт их ближе к старту продаж.

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