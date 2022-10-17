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  • Mercedes EQE SUV: облик в стиле старшего SUV, пять версий и только одна батарея

Mercedes EQE SUV: облик в стиле старшего SUV, пять версий и только одна батарея

17.10.2022 20 0 0

В конкуренты новинке немецкой марки прочат BMW iX. В основе кроссовера находится знакомая по другим моделям Mercedes платформа MEA (Modular Electric Architecture).

 

В списке полностью электрических кроссоверов Mercedes-Benz, в который входят EQA, EQB, EQC, а также EQS SUV, пополнение: представлена новинка EQE SUV. Эта модель является «зелёной» альтернативой Mercedes-Benz GLE. Кстати, вариант с ДВС в сравнительно скором времени должен обновиться: минувшей весной прототип посвежевшего GLE был замечен фотошпионами в ходе дорожных тестов.

На фото: Mercedes-Benz EQE SUV

Вернёмся к новинке: визуально Mercedes-Benz EQE SUV мало чем отличается от представленного ранее флагманского электрического кроссовера EQS SUV, а также от «родственного» седана EQE. Так, паркетник получил подобную заглушку на месте решётки радиатора: у обычной версии она имеет рисунок из маленьких трёхлучевых звезд, у AMG-варианта – вертикальные полосы; в центре находится большой логотип марки.

По бокам от заглушки расположены матричные фары, соединённые друг с другом тонкой горизонтальной линией, а в нижней части находится воздухозаборник. За доплату предлагается оптика Digital Light: такие фары отображают на дороге визуальные подсказки для водителя. Ещё у EQE SUV боковые двери с рамками стёкол, выдвижные ручки с внешней стороны, колёсные диски диаметром от 19 до 22 дюймов, а задние фонари соединены широкой полосой через всю ширину багажной двери.

Интерьер такой же, как и у других моделей «зелёной» линейки марки. Так, в базовом исполнении предусмотрен отдельный экран виртуальной «приборки», а в центре передней панели находится вертикально расположенный планшет мультимедийной системы MBUX (диагональ – 12,8 дюйма), в оснащение входит также проекционный дисплей.

На фото: салон Mercedes-Benz EQE SUV

Для топовых вариантов предлагается уже знакомая по другим моделям Mercedes-Benz передняя панель MBUX Hyperscreen: речь идёт о сплошной стеклянной поверхности во всю ширину передней панели, она включает в себя щиток приборов диагональю 12,3 дюйма, тачскрин мультимедиа на 17,7 дюйма, а также дополнительный сенсорный экран перед передним пассажиром (диагональ – 12,3 дюйма).

На фото: Mercedes-AMG EQE SUV

В основе Mercedes EQE SUV лежит модульная платформа MEA, на которой базируются также седан EQE, лифтбек EQS и кроссовер EQS SUV. У новинки расстояние между осями составляет 3030 мм, что меньше, чем у других соплатформенников (для сравнения, у EQS SUV колёсная база равна 3210 мм). В длину новый кроссовер растянулся на 4863 мм, в ширину – на 1940 мм, а в высоту – на 1686 мм. По габаритам он сопоставим с актуальным GLE (правда, новинка примерно на десять сантиметров ниже).

Вне зависимости от исполнения, у EQE SUV на данный момент есть лишь один вариант тяговой батареи – его ёмкость составляет 90,6 кВт*ч. Самой дальнобойной является базовая версия – EQE 350+ SUV: до 590 км при расчёте по циклу WLTP. Этот кроссовер получил один электромотор, расположенный на задней оси, его мощность равна 292 л.с. и 565 Нм.

На фото: салон Mercedes-AMG EQE SUV

У следующего варианта – EQE 350 4Matic SUV – полный привод и двухмоторная силовая установка (по одному на каждой оси), при этом совокупная мощность этой системы равна 292 л.с., а крутящий момент – 858 Нм. Запас хода у такой версии составляет 558 км. У Mercedes-Benz EQE 500 4Matic SUV тоже два электродвигателя, их суммарная отдача равна 408 л.с., максимальный крутящий момент – 858 Нм. Такой кроссовер на одной зарядке сможет проехать до 547 км.

«Младшей» из топовых является версия Mercedes-AMG EQE 43 4Matic SUV: пара её электромоторов совместно выдают 476 л.с. и 858 Нм. Без подзарядки он способен проехать до 488 км. На разгон с места до «сотни» этому варианту нужно 4,3 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 210 км/ч.

«Старшее» исполнение – Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ SUV – снабдили двухмоторной системой мощностью 626 л.с. (950 Нм). С опциональным пакетом AMG Dynamic Plus в режиме Race Start показатели кратковременно увеличиваются до 687 л.с. и 1000 Нм. В этом случае набор первой «сотни» требует 3,5 секунды, а максимальная скорость равна 240 км/ч (без пакета – 220 км/ч). Запах хода у топового варианта составляет 470 км.

Производство кроссоверов Mercedes EQE SUV наладят в конце текущего года на американском предприятии компании в Таскалусе (штат Алабама), здесь же сейчас выпускаются GLE, а также «электричка» EQS SUV. В конкуренты новичку прочат BMW iX: его цена на домашнем рынке, в Германии, начинается с 77 300 евро, а за «заряженный» вариант iX M60 нужно заплатить не менее 136 100 евро.

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