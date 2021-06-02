BMW iX: точные характеристики, задел для тюнинга и цена в России

Компания BMW полностью рассекретила флагманский электрический кроссовер iX, производство которого начнётся в ноябре текущего года. В России BMW iX будет продаваться в безальтернативной модификации xDrive50 мощностью 523 л.с. по цене от 8,5 млн рублей.

Тестовая сборка BMW iX началась ещё в августе 2019 года, тогда кроссовер назывался iNext, а под именем iX он дебютировал в ноябре прошлого года, но только «в картинках». В марте были объявлены предварительные технические характеристики и вот сегодня, наконец, состоялась полноценная премьера. Мельтешение инфоповодов должно скрасить долгое ожидание новинки, ведь полноценное производство iX в немецком Дингольфинге начнётся только в ноябре, а в России электрический кроссовер появится не раньше 2022 года.

В основе BMW iX, как и родственного лифтбека i4, который сегодня также был полностью рассекречен, лежит сильно модифицированная модульная платформа CLAR, то есть это всё-таки конверсия, хотя и не такая топорная как у провалившегося на рынке Mercedes-Benz EQC. Переднего багажника у BMW iX нет, капот вообще не открывается — есть только лючок-эмблема для долива омывайки, которая, кстати, расходуется на только на стёкла, но и на камеры, которых у BMW iX пять штук. Вместе с пятью радарами и дюжиной ультразвуковых датчиков эти камеры обеспечивают работу электронных ассистентов водителя, а в перспективе — и автопилота 3 уровня по классификации SAE.



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Кузов BMW iX — это композитный винегрет из стали, алюминия, пластика, углепластика и армированного углеволокном термопластика. Габаритная длина — 4953 мм, колёсная база — 3000 мм, то есть BMW iX — это большой кроссовер по российско-европейской классификации и среднеразмерный по американской. Салон — строго пятиместный. Объём багажника — 500 л, со сложенным вторым рядом — 1750 л.



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Минималистично оформленное место водителя с шестиугольным рулём, изогнутым широкоформатным табло (состоит из двух экранов с диагональю 12,3 и 14,9 дюйма) и отделкой из вторсырья уже вызвало шквал критики в интернете — мол, от ДНК BMW здесь вообще ничего не осталось. Новейшая операционная система BMW 8, аккумулирующая огромное количество ваших персональных данных, будет регулярно обновляться «по воздуху».



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Самое интересное в сегодняшнем релизе — это подробности о «железе» BMW iX. Оказывается, на уровне электромоторов оно единое для всех версий! Пиковая отдача переднего электромотора — 200 кВт (272 л.с.) и 352 Нм, заднего — 250 кВт (340 л.с.) и 400 Нм, при этом передний состыкован с одноступенчатым редуктором с передаточным числом 8,774, а у редуктора на задней оси передаточное число 11,115. Совокупная отдача двух моторов у базовой версии xDrive40 составляет 240 кВт (326 л.с.) и 630 Нм. Такой кроссовер оснащается батареей ёмкостью 71 кВт·ч и может проехать на одной зарядке до 425 км по циклу WLTP. До 100 км/ч BMW iX xDrive40 разгоняется за 6,1 с, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. Снаряженная масса — 2365 кг.



Но в России BMW iX xDrive40 продаваться не будет, к нам привезут более производительную версию xDrive50, у которой совокупная отдача двух электромоторов при тех же исходных характеристиках увеличена до 385 кВт (523 л.с.) и 765 Нм. Первую «сотню» такой кроссовер набирает за 4,6 с, но «максималка» всё равно ограничена на 200 км/ч. Снаряженная масса больше — 2500 кг, ведь здесь установлена более ёмкая батарея на 105,2 кВт·ч, которая позволяет проехать на одной зарядке до 630 км. Максимальная мощность зарядки — 200 кВт, она позволяет «подкормить» батарею от 10 до 80% за 35 минут. Время полной зарядки от обычной бытовой розетки не указано.



Получается, что совокупная отдача версии xDrive40 ограничена электроникой, то есть в теории можно будет снять эти ограничения и получить за меньшие деньги производительность на уровне xDrive50, пусть и с меньшим запасом хода — европейский гаражные мастера наверняка уже потирают руки в предвкушении.



Сама компания BMW анонсировала сегодня топ-версию M60 кроссовера iX, у которой совокупная мощность превысит 600 л.с. Если сложить мощности двух моторов, получается 612 л.с., то есть «прокачать» можно и версию xDrive50, так что и российские очумелые ручки без дела не останутся.

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В базовую комплектацию BMW iX xDrive50 для российского рынка войдут 4-зонный климат-контроль, панорамная стеклянная крыша, передние сиденья с электроприводом регулировок и расширенные пакет обогрева.



Будет ли BMW iX востребован в России? Вряд ли, так как зарядная инфраструктура для электромобилей у нас по-прежнему находится в зачаточном состоянии. Для ориентира скажем, что электрический кроссовер Audi e-tron в прошлом году разошёлся в РФ тиражом 155 шт., Jaguar I-Pace – 72 шт. Если BMW удастся за год продать в нашей стране хотя бы тысячу «ай-иксов», это можно будет считать оглушительным успехом.

