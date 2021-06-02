Новинки ×
  • BMW iX: точные характеристики, задел для тюнинга и цена в России

BMW iX: точные характеристики, задел для тюнинга и цена в России

02.06.2021 153 0 0

Компания BMW полностью рассекретила флагманский электрический кроссовер iX, производство которого начнётся в ноябре текущего года. В России BMW iX будет продаваться в безальтернативной модификации xDrive50 мощностью 523 л.с. по цене от 8,5 млн рублей.

 

Тестовая сборка BMW iX началась ещё в августе 2019 года, тогда кроссовер назывался iNext, а под именем iX он дебютировал в ноябре прошлого года, но только «в картинках». В марте были объявлены предварительные технические характеристики и вот сегодня, наконец, состоялась полноценная премьера. Мельтешение инфоповодов должно скрасить долгое ожидание новинки, ведь полноценное производство iX в немецком Дингольфинге начнётся только в ноябре, а в России электрический кроссовер появится не раньше 2022 года.

В основе BMW iX, как и родственного лифтбека i4, который сегодня также был полностью рассекречен, лежит сильно модифицированная модульная платформа CLAR, то есть это всё-таки конверсия, хотя и не такая топорная как у провалившегося на рынке Mercedes-Benz EQC. Переднего багажника у BMW iX нет, капот вообще не открывается — есть только лючок-эмблема для долива омывайки, которая, кстати, расходуется на только на стёкла, но и на камеры, которых у BMW iX пять штук. Вместе с пятью радарами и дюжиной ультразвуковых датчиков эти камеры обеспечивают работу электронных ассистентов водителя, а в перспективе — и автопилота 3 уровня по классификации SAE.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Кузов BMW iX — это композитный винегрет из стали, алюминия, пластика, углепластика и армированного углеволокном термопластика. Габаритная длина — 4953 мм, колёсная база — 3000 мм, то есть BMW iX — это большой кроссовер по российско-европейской классификации и среднеразмерный по американской. Салон — строго пятиместный. Объём багажника — 500 л, со сложенным вторым рядом — 1750 л.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Минималистично оформленное место водителя с шестиугольным рулём, изогнутым широкоформатным табло (состоит из двух экранов с диагональю 12,3 и 14,9 дюйма) и отделкой из вторсырья уже вызвало шквал критики в интернете — мол, от ДНК BMW здесь вообще ничего не осталось. Новейшая операционная система BMW 8, аккумулирующая огромное количество ваших персональных данных, будет регулярно обновляться «по воздуху».

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Самое интересное в сегодняшнем релизе — это подробности о «железе» BMW iX. Оказывается, на уровне электромоторов оно единое для всех версий! Пиковая отдача переднего электромотора — 200 кВт (272 л.с.) и 352 Нм, заднего — 250 кВт (340 л.с.) и 400 Нм, при этом передний состыкован с одноступенчатым редуктором с передаточным числом 8,774, а у редуктора на задней оси передаточное число 11,115. Совокупная отдача двух моторов у базовой версии xDrive40 составляет 240 кВт (326 л.с.) и 630 Нм. Такой кроссовер оснащается батареей ёмкостью 71 кВт·ч и может проехать на одной зарядке до 425 км по циклу WLTP. До 100 км/ч BMW iX xDrive40 разгоняется за 6,1 с, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. Снаряженная масса — 2365 кг.

Но в России BMW iX xDrive40 продаваться не будет, к нам привезут более производительную версию xDrive50, у которой совокупная отдача двух электромоторов при тех же исходных характеристиках увеличена до 385 кВт (523 л.с.) и 765 Нм. Первую «сотню» такой кроссовер набирает за 4,6 с, но «максималка» всё равно ограничена на 200 км/ч. Снаряженная масса больше — 2500 кг, ведь здесь установлена более ёмкая батарея на 105,2 кВт·ч, которая позволяет проехать на одной зарядке до 630 км. Максимальная мощность зарядки — 200 кВт, она позволяет «подкормить» батарею от 10 до 80% за 35 минут. Время полной зарядки от обычной бытовой розетки не указано.

Получается, что совокупная отдача версии xDrive40 ограничена электроникой, то есть в теории можно будет снять эти ограничения и получить за меньшие деньги производительность на уровне xDrive50, пусть и с меньшим запасом хода — европейский гаражные мастера наверняка уже потирают руки в предвкушении.

Сама компания BMW анонсировала сегодня топ-версию M60 кроссовера iX, у которой совокупная мощность превысит 600 л.с. Если сложить мощности двух моторов, получается 612 л.с., то есть «прокачать» можно и версию xDrive50, так что и российские очумелые ручки без дела не останутся.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В базовую комплектацию BMW iX xDrive50 для российского рынка войдут 4-зонный климат-контроль, панорамная стеклянная крыша, передние сиденья с электроприводом регулировок и расширенные пакет обогрева.

Будет ли BMW iX востребован в России? Вряд ли, так как зарядная инфраструктура для электромобилей у нас по-прежнему находится в зачаточном состоянии. Для ориентира скажем, что электрический кроссовер Audi e-tron в прошлом году разошёлся в РФ тиражом 155 шт., Jaguar I-Pace – 72 шт. Если BMW удастся за год продать в нашей стране хотя бы тысячу «ай-иксов», это можно будет считать оглушительным успехом.

кроссовер Россия электромобиль новинки BMW BMW iX

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Land Rover Discovery Sport I Когда в 2013 году мне довелось побывать на заводе Jaguar Land Rover в пригороде Ливерпуля Хейлвуде, далекие от маркетинговых заморочек инженеры поделились со мной радостной новостью: здесь в... 1565 1 0 01.06.2021
Статьи / Авто недели Выбор прост, поиск – не очень: стоит ли покупать Mitsubishi Grandis за 600 тысяч рублей Если хочется большой семиместный автомобиль, то выбор минивэнов на вторичном рынке приличный: можно купить Ford Galaxy или Chevrolet Orlando. Но если хочется не очень старую и непременно я... 1816 0 1 01.06.2021
Статьи / Ремонт и обслуживание Почему вырезать сажевый фильтр – плохая идея и как продлить ему жизнь? Есть в дизельных автомобилях один узел, который многие владельцы считают совершенно излишним. Говорят, что от него один вред – и мощность душит, и эластичность мотора давит. Спрос рождает пр... 8077 1 1 01.06.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 160980 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 137387 33 28 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 57541 11 18 04.02.2021
Обсуждаемое
71 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings