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  • BMW iX М60: 3,8 секунды до «сотни», 619 л.с., до России доберётся во втором квартале 2022 года

BMW iX М60: 3,8 секунды до «сотни», 619 л.с., до России доберётся во втором квартале 2022 года

05.01.2022 286 0 0

Премьера «заряженной» версии электрокроссовера прошла на выставке CES в Лас-Вегасе (США). Он стал самым быстрым «зелёным» автомобилем бренда, его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

 

Баварцы начали тестовую сборку BMW iNext в августе 2019 года, а в ноябре 2020-го появились официальные изображения кроссовера, который уже получил название iX. Полноценная премьера новой модели бренда прошла в начале лета 2021 года, производство на заводе в Дингольфинге (Германия) стартовало позже, в том же году. Теперь компания рассекретила очередную новинку – «заряженный» электрический кроссовер BMW iX М60.

На фото: BMW iX M60

Премьера новинки прошла в рамках выставки CES, которая традиционно проходит в начале года в Лас-Вегасе (США). У «горячего» электрокроссовера, над которым потрудилось отделение M, есть несколько визуальных отличий от «обычного» BMW iX. Так, на багажной двери можно найти шильдик с названием версии – M60, кроме того, автомобиль получил 21-дюймовые двухцветные колёсные диски (опционально доступны 22-дюймовые «катки»), ещё модель снабдили синими суппортами тормозной системы М Sport.

В салоне имеются кресла с интегрированными подголовниками, изогнутая передняя панель (диагональ виртуальной «приборки» – 12,3 дюйма, экрана информационно-развлекательной системы – 14,9 дюйма), рулевое колесо в форме шестиугольника, а также антрацитовая обивка потолка. В кроссовере нет центрального тоннеля: ровный пол даёт дополнительное пространство в области ног водителю и пассажирам. В список стандартного оснащения входят лазерные фары, расширенный пакет обогрева, вентиляция сидений водителя и переднего пассажира и т.д.

BMW iX M60 приводит в движение двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси). Отдача заднего мотора равна 489 л.с., переднего – 258 л.с. Совокупная мощность этой системы составляет 619 л.с., а максимальный крутящий момент – 1015 Нм. На разгон с места до «сотни» такому электрокроссоверу требуется 3,8 секунды. Максимальная скорость – 250 км/ч: этот показатель на 50 км/ч выше, чем у «обычного» BMW iX xDrive50, так что теперь «М-версия» стала самым быстрым электромобилем баварского бренда.

Кроссовер iX M60 оснащается литий-ионным аккумулятором ёмкостью 111,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 105,2 кВт*ч). Батарею с помощью станции быстрой зарядки с 10% можно «заправить» до 80% примерно за 35 минут. Максимальный запас хода BMW iX М60 без подзарядки составляет 566 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Как рассказали в местном представительстве BMW, первые российские покупатели iX М60 получат свои автомобили во втором квартале 2022 года. До американского рынка новинка доберётся в июне текущего года, стартовый ценник для Штатов уже озвучен – покупка обойдётся не менее, чем в 106 095 долларов (эквивалентно примерно 8,04 млн рублей по текущему курсу).

В России сейчас предлагается «обычный» полностью электрический кроссовер BMW iX, его стоимость на нашем рынке стартует с отметки 8,5 млн рублей. Напомним, он предлагается в единственной модификации xDrive50, мощность его установки составляет 523 л.с., а максимальный запас хода – 630 км.

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