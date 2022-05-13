Mercedes-AMG готовит обновлённый GLE: кроссовер проехался на камеру

Ожидается, что SUV немецкой марки, переживший плановый рестайлинг, дебютирует до конца текущего года, а до дилеров на европейском рынке, вероятно, доберётся в начале 2023-го.

Компания Mercedes-Benz начала выпускать кроссовер в 1997 году, до 2015 года он назывался M-Class, затем его переименовали в GLE. Актуальная версия появилась в 2018-ом, сейчас производитель занимается разработкой обновлённого SUV. Пиковым для нынешней модели стал «ковидный» 2020 год – тогда старосветские дилеры реализовали 39 657 машин (на 62,2% больше, чем годом ранее). По итогам 2021-го клиенты на этом рынке купили 36 852 экземпляра (на 7,1% меньше). В текущем году у модели пока тоже «минус» – в первом квартале GLE разошёлся тиражом в 10 070 единиц, что на 10,4% меньше, чем в январе-марте предыдущего года.



На фото: прототип Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+

Спортивная версия кроссовера от подразделения AMG – Mercedes-AMG GLE 53 – была представлена весной 2019 года в рамках Женевского автосалона. Совсем скоро модель также ожидает плановый рестайлинг, намеченный на середину жизненного цикла. Сейчас будущая новинка находится в разработке: прототип Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ был замечен в ходе дорожных испытаний, проводимых в южной части Европы. Снимками с нами поделилось испанское издание motor.es.



На фотографиях запечатлён прототип новинки, который сохранил ещё немало маскировочной плёнки на передней части и корме. Судя по снимкам, основные изменения традиционно для планового обновления произойдут в области головной оптики, переднего бампера, а также задних фонарей. Радиаторная решётка, боковины, оформление капота и крыши останутся прежними.

«Посвежевший» кроссовер Mercedes-AMG GLE получит обвес, предназначенный для спортивных версий, а также иное оформление четырёх патрубков выхлопной системы (по два с каждой стороны).



Фотографий салона новинки пока нет. Как отметили в издании, Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ получит новые функции для повышения комфорта водителя и пассажиров, а также для улучшения их безопасности. Кроме того, предполагается, что SUV снабдят свежей версией фирменной информационно-развлекательной системы MBUX.



Ожидается, что обновление не затронет «технику» полноприводного кроссовера Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+. Так что, вероятно, под капотом по-прежнему будет находиться 3,0-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый мотор, его отдача составит 435 л.с., а максимальный крутящий момент – 520 Нм. Двигатель находится в составе мягкогибридной системы: он работает в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». В пару предлагается девятиступенчатая автоматическая коробка передач.



Ожидается, что спортивная версия SUV немецкой марки дебютирует до конца текущего года, а до дилеров на европейском рынке, вероятно, доберётся в начале 2023-го. Не исключено, что сперва компания представит новый Mercedes-Benz GLE, а варианты, подготовленные Mercedes-AMG мы увидим чуть позже.

