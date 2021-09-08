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  • Mercedes-Benz готовит обновлённый кроссовер GLE: новое изображение

Mercedes-Benz готовит обновлённый кроссовер GLE: новое изображение

08.09.2021 36 0 0

Ожидается, что премьера «посвежевшей» модели немецкого бренда пройдёт в конце следующего года.

 

Дела на рынке в прошлом «ковидном» году шли не очень практически у всех представителей бизнеса, в том числе у Mercedes-Benz. Так, к примеру, в Европе дилеры реализовали за указанный период 749 162 экземпляра, что на 17,4% меньше, чем годом ранее. В текущем году у марки снова «плюс»: за январь-июль клиенты купили 410 066 машин, что на 9% больше, чем за первые семь месяцев 2020-го.

На фото: актуальный кроссовер Mercedes-Benz GLE

Кроссовер Mercedes-Benz GLE пришёл на смену M-Class, актуальная версия появилась в 2018-ом. Сейчас выпуск модели налажен на нескольких площадках, в том числе и в России (на заводе компании в Подмосковье). Стоит отметить, что по итогам прошлого кризисного года результаты SUV на старосветском рынке выросли: за 2020-ый он разошёлся тиражом в 39 657 единиц (на 62,2% больше). В этом году у GLE по-прежнему наблюдается положительная динамика – за первые семь месяцев было продано 23 508 шт., что на 18% больше, чем в январе-июле прошлого года.

Уже в следующем году немецкая компания намерена представить обновлённую версию: презентация намечена на конец 2022-го. Официальных данных о том, как будет выглядеть «посвежевший» кроссовер, пока нет. Ранее мы публиковали собственные рендеры внешности будущего SUV Mercedes-Benz, а теперь своим вариантом решил поделиться дизайнер испанского издания motor.es.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz GLE

Судя по изображению, головная оптика обновлённого Mercedes-Benz GLE получит более узкую форму по сравнению с последними новинками бренда. Кроме того, у фар будет новая световая подпись дневных ходовых огней. Ожидается, что у «посвежевшей» версии решётка радиатора станет с более округлыми краями (особенно в нижней части). Её элементы – это пара горизонтальных планок с «прорехами», за которыми находятся тонкие вертикальные линии. Слегка иной, вероятно, окажется конструкция воздухозаборников, интегрированных в передней бампер.

Как отметили в издании, корма обновлённого кроссовера тоже получит ряд значительных изменений в оформлении. В то время как интерьер, скорее всего, поменяется несильно. Ожидается, что у GLE, который покажут в следующем году, останется нынешний виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма, также у новинки будет информационно-развлекательная система MBUX последнего поколения. Вероятно, автомобиль получит больше водительских помощников.

На фото: салон актуального Mercedes-Benz GLE

Подтверждённых сведений о моторной линейке пока нет. Предполагается, что «свежий» GLE получит те же ДВС, что и сейчас, но все они будут в составе мягкогибридной силовой установки (то есть смогут работать в тандеме с 48-вольтовым электродовеском). Также в гамме предполагаются четырёхцилиндровые дизельные и бензиновые турбомоторы, дебютировавшие на новом C-Class. Кроме того, ожидается, что совокупная отдача подключаемых гибридов окажется выше, так как в состав войдёт новый 150-сильный электромотор.

Ранее мы сообщали о том, что Mercedes-Benz готовит «батарейную» альтернативу GLE, не исключено, что новинка получит имя в стиле «зелёной» линейки бренда – EQE. На европейский рынок такой автомобиль может выйти в 2023 году.

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