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Обновлённый Mercedes-Benz GLE: первые изображения

16.07.2021 385 0 0

В конце прошлого месяца в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии рестайлингового немецкого кроссовера. Пользуясь ими, мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

 

Mercedes-Benz GLE появился в гамме немецкого бренда в 2015 году, став наследником и в то же время рестайлинговой версией кроссовера М-класса с заводским индексом W166 образца 2011 года. Сегодня на конвейере уже второе поколение GLE, и было представлено оно не так уж давно – в октябре 2018 года на 64-м Парижском автосалоне, однако фотошпионами уже были запечатлены тестовые образцы обновлённого кроссовера. На получившихся фотографиях видно, что GLE получит новый передний бампер с иным оформлением декоративных вставок: теперь они будут разделёнными, в то время как на нынешней модели декоративные вставки выполнены единым элементом во всю ширину бампера (стоит отметить, что пока были замечены лишь версии без AMG-пакета). Фары – единственное, что скрыто под камуфляжной плёнкой спереди, наверняка они получат новую графику в стиле других новых моделей Мерседеса. Также можем предположить, что слегка изменится их форма, мы изобразили вариант со слегка сужающимися к центру блоками передней оптики.

По традиции, в ходе рестайлинга должна обновиться и задняя оптика, однако пока она также скрыта под камуфляжем. Её форма, скорее всего, не изменится, а вот графика наверняка станет новой – на место треугольников и иных причудливых фигур придёт оформление в виде горизонтальной полосы светодиодов, что также является наиболее актуальным трендом в дизайне последних новинок компании, среди которых новые C-класс и S-класс. Задний бампер на шпионских фотографиях ничем не отличается от нынешнего, вполне вероятно, рестайлинг его не затронет.

Кроссовер построен на модульной платформе MHA (Modular High Architecture), которую также использует флагманский кроссовер GLS и легковые модели С-, Е- и S-классов. Пока нет информации о каких-либо существенных изменениях по части техники, скорее всего, GLE сохранит широкую гамму бензиновых и дизельных моторов, равно как и гибридные установки.

Премьера рестайлингового кроссовера может состояться в следующем году.

Нынешний Mercedes-Benz GLE
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Нынешний Mercedes-Benz GLE
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Нынешний Mercedes-Benz GLE
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Сегодня в России нынешний GLE предлагается по цене от 6 100 000 рублей (300 d, 245 л.с.). Самый доступный бензиновый вариант оснащается рядным 6-цилиндровым турбомотором мощностью в 367 л.с. и оценивается в 8 400 000 рублей. Есть также спортивная 612-сильная версия GLE 63 S, её стоимость составит 12 540 000 рублей.

Между тем, Mercedes-Benz готовится полностью отказаться от ДВС к 2030 году.

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