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  • Отечество без дыма: Mercedes-Benz готовится полностью расстаться с ДВС в 2030 году

Отечество без дыма: Mercedes-Benz готовится полностью расстаться с ДВС в 2030 году

09.07.2021 26 0 0

Ведущие автоконцерны дружно встают на рельсы так называемого устойчивого развития и отказа от антропогенных выбросов СО2. Сегодня, кажется, уже неприлично не объявлять миру о том, когда компания, считающая себя современной и цивилизованной, полностью искоренит свой вклад в парниковый эффект и откажется от зловредных двигателей внутреннего сгорания. Германский автоконцерн Daimler сделает соответствующее заявление 22 июля.

 

Концерн Daimler сейчас находится в процессе глубокой трансформацией, затеянной его нынешним гендиректором Ола Каллениусом. В феврале было объявлено о том, что скоро концерн распадётся на две независимые компании — Mercedes-Benz и Daimler Truck. В начале этой недели стало известно о планах Mercedes-Benz объединить суббренды AMG, Maybach и G-Class в общую бизнес-структуру с централизованным управлением. Теперь же немецкое бизнес-издание Automobilwoche со ссылкой на собственный анонимный источник сообщило, что Daimler хочет ускорить свой план электрификации и готовится избавиться от ДВС к 2030 году.

Mercedes-Benz EQS

Ранее предполагалось, что к 2030 году 50% продаж легковых Mercedes-Benz будут составлять электромобили и plug-in гибриды, но сегодня такой план «озеленения» кажется уже недостаточно прогрессивным и будет пересмотрен — новую стратегию концерн представит 22 июля. Источник утверждает, что точной даты отказа от ДВС названо не будет, поскольку на некоторых рынках (например, в России), где экологическая повестка стоит не так остро, как в Европе, выпуск моделей с ДВС может продолжиться и после 2030 года. Но насчёт Европы мы не сомневаемся — после 2030 года новый Mercedes-Benz с ДВС здесь купить будет невозможно.

Mercedes-Benz EQA

Между тем пока экспансия Mercedes-Benz на глобальный рынок электромобилей не сильно заметна. В начале недели компания объявила об итогах продаж за первое полугодие: из отчёта следует, что марка реализовала в мире 1 182 724 легковых автомобилей (+25,1% по сравнению с первым полугодием 2020-го), из которых 121 500 — это розеточные модели, то есть электромобили и plug-in гибриды. Продажи чистых электромобилей составили 39 000 — это на 291% больше, чем в январе-июне 2020-го, но пока что это всего 3,3% об общего объёма продаж.

Mercedes-Benz EQB

То есть Mercedes-Benz предстоит проделать колоссальную работу на пути к полному «озеленению» и убедить клиентов покупать именно её «электрички». Отдельная история Daimler Truck — там электрификация будет идти намного сложнее, если только власти Евросоюза не выделят десятки миллиардов евро на создание водородной инфраструктуры. Возможно, 22 июля концерн прояснит свои планы и по поводу водородных электромобилей. Применительно к легковым автомобилям концерн все разработки на эту тему в прошлом году прекратил

Mercedes-Benz EQV

Что до батарейных легковых электромобилей, то их сейчас в линейке Mercedes-Benz пять: кроссоверы EQA, EQB и EQC, минивэн EQV и флагманский седан EQS. Первенцем EQ-линейки стал среднеразмерный EQC, но на рынке он провалился, а продажи в Америке из-за посредственных технических характеристик так и не начались. В ближайшее время электрический модельный ряд пополнят бизнес-седан EQE, кроссоверы EQS-SUV и EQE-SUV, а также коммерческий «каблучок» EQT. В обновлённом плане электрификации модельного ряда наверняка появятся и другие новинки.

электромобиль бизнес Mercedes-Benz

 

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