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  • Mercedes-Benz EQT обрисовал родственное Renault Kangoo семейство нового поколения

Mercedes-Benz EQT обрисовал родственное Renault Kangoo семейство нового поколения

10.05.2021 214 0 0

Несмотря на что электрический вэн раскрылся первым, он выйдет на рынок уже после «традиционных» вариантов. Для России семейство пока не анонсировали.

 

О том, что не слишком популярный Mercedes-Benz Citan (он в строю с 2012-го) все же получит преемника, было объявлено еще в 2019-м, а в прошлом году в Daimler заявили о создании нового T-Class. На самом деле, к Т-классу немцы относят богатые пассажирские версии модели второй генерации, тогда как исполнения попроще и грузовые фургоны сохранят имя Citan (аналогичным образом разделены V-Class и Vito). И у Citan, и у T-Class будут полностью электрические варианты, причем «зеленый» роскошный компактвэн удостоен отдельного имени – EQT. Предвестника последнего и представили сегодня онлайн.

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Как и предыдущий Citan, новые «немцы» будут родственниками Renault Kangoo, но уже третьей генерации (свежая модель французской марки только-только вышла на рынок). При этом в плане дизайна машины развели, к тому же инженеры Daimler изначально принимали участие в разработке, так что EQT и остальные члены мерседесовского семейства больше соответствуют статусу «премиума», хотя кое-какое оснащение вызывает вопросы (о нем ниже). Кстати, считается, что серийный электровэн в целом повторит концепт, разве что уберут 21-дюймовые колеса, ручки дверей сделают обычными, а не «утопленными», ну и панорамная крыша, если и останется, то уже не в виде «бутылки».

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Из характеристик названы лишь размеры: длина Concept EQT равна 4945 мм, ширина – 1863 мм, высота – 1826 мм. Новый пассажирский Kangoo на 459 мм короче, но это можно объяснить тем, что модель Рено пока доступна только в пятиместной версии, тогда как Mercedes представлен с семиместным салоном. Кресла третьего ряда – раздельные, при желании их можно сложить или и вовсе убрать. Атрибут концепта – электрический лонгборд в багажнике.

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Архитектура передней панели – такая же, как у родственного «француза», но дизайн – опять же свой. Также EQT получил фирменную мультимедийную систему MBUX с голосовым управлением, а вот экран небольшой, как у Kangoo. Любопытно, что и модная ныне виртуальная «приборка» Мерседесу не досталась (у вэна Рено ее тоже нет).

Технику товарный Mercedes-Benz EQT, скорее всего, разделит с братом Kangoo, который тоже будет доступен в виде электрокара («зеленый» Kangoo появится в конце этого – начале следующего года): «французу» обещаны 102-сильный электромотор и батарея ёмкостью 44 кВт*ч, запас хода – 265 км (по циклу WLTP).

На европейский рынок EQT выйдет после T-Class с ДВС, «традиционный» же вэн должен появиться в 2022-м. А вот новый Citan и его электроверсия, как ожидается, стартуют до конца текущего года. О планах привезти новое семейство в Россию немцы пока не сообщали (новый Kangoo до нас не доберется).

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