Из спорта в люкс: кабриолет Mercedes-Maybach SL показал чемоданоподобный капот

На прошлой неделе Mercedes-Benz Group AG рассказала о грядущих изменениях в своей модельной политике: приоритет будет отдан роскошным автомобилям Mercedes-Maybach, спортивной линейке Mercedes-AMG и расширенному оффроудному семейству G-класса, а компактных и относительно доступных моделей у компании станет заметно меньше.

Курс на высокие цены и лакшери-сегмент означает, что у суббренда Mercedes-Maybach будет много новинок. В следующем году свет увидит серийная версия электрического кроссовера Mercedes-Maybach EQS, а помимо него анонсированы ещё две модели, пока без привязки к конкретным срокам.

Mercedes-Maybach SL — это роскошная версия дебютировавшего осенью прошлого года кабриолета Mercedes-AMG SL нового поколения (R232), которая будет конкурировать с Bentley Continental GT Convertible. Единственная на данный момент официальная картинка показывает видоизменённую радиаторную решётку в стиле Maybach и капот с одним центральным ребром вместо двух боковых у Mercedes-AMG SL. Основной цвет кузова — красный, а капот окрашен чёрным и усеян серыми логотипами Maybach — приём, часто используемый производителями дорогих кожаных сумок и чемоданов.



Mercedes-AMG SL

Салон исходного Mercedes-AMG SL имеет посадочную формулу 2+2, а Mercedes-Maybach SL, возможно, получит более просторный интерьер с полноценными задними местами для взрослых. По данным британского журнала Autocar, в разработке также находится соплатформенное роскошное купе Mercedes-Maybach, но подробностей о нём пока нет.



Самый мощный на сегодняшний день Mercedes-AMG SL 65 4Matic+ оснащён 4,0-литровым битурбомотором V8 (585 л.с., 800 Нм) и вряд ли Mercedes-Maybach SL окажется менее мощным. Возможно кабриолет Maybach оснастят гибридной силовой установкой, которая на Mercedes-AMG SL пока не дебютировала, но точно будет.

У Mercedes-AMG SL будет ещё как минимум два отпрыска: спортивное купе Mercedes-AMG GT нового поколения и двухместный родстер из эксклюзивной линейки Mythos — его тизер тоже опубликовал Гордон Вагенер. Линейка Mythos будет вдохновлена лучшими моделями Mercedes-Benz прошлого, тираж каждой модели будет ограниченным и небольшим, а цена очень высокой — в общем, речь идёт о прямом аналоге линейки Icona от Ferrari, адресованной самым взыскательным и состоятельным автолюбителям. Родстер на тизере повторяет профиль Mercedes-AMG SL, но имеет строго двухместный кузов и горбатую аэродинамическую надстройку за салоном. Дата дебюта этой модели тоже пока не названа.

