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  • Mercedes-Maybach EQS: необычные пропорции, нарисованный «гриль» и сплюснутый руль

Mercedes-Maybach EQS: необычные пропорции, нарисованный «гриль» и сплюснутый руль

06.09.2021 265 0 1

Флагманский SUV электрической мерседесовской линейки EQ дебютировал в роскошной версии Maybach и в статусе концепта. Серийный кроссовер появится в следующем году.

 

При взгляде на первый электрический Mercedes-Maybach не сразу поймёшь, что это кроссовер — пропорциями он больше похож на хэтчбек или приземистый японский минивэн, и это, в общем, здόрово, потому что электромобили не должны имитировать компоновку традиционных моделей с ДВС, вроде монументального Mercedes-Maybach GLS. Сбить с толку может и отсутствие какого-либо указания в названии на «кроссоверность», то есть приставки SUV, Х, All-Terrain или чего-нибудь в этом роде.

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Между тем по части деталировки Mercedes-Maybach EQS, наоборот, чересчур дотошно воспроизводит стереотипы традиционных дорогих моделей: половину передка занимает гигантский глянцевый щит, имитирующий радиаторную решётку, в какой у электромобиля надобности нет. Среди интересных особенностей — орнамент из эмблем Maybach в окантовке фар и боковых стёкол, вынесенные вперёд за пределы передних дверей зеркала заднего вида, 24-дюймовые колёсные диски с глубокой вытяжкой и хромированная боковая окантовка, визуально объединяющая пассажирскую часть салона и багажник (тоже, кстати, решение, характерное для минивэнов).

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В салоне дизайнеры оказались заложниками высокотехнологичного 56-дюймового табло Hyperscreen во всю ширину передней панели — такого же, как у топовых версий лифтбека Mercedes-Benz EQS и седана Mercedes-Benz EQE. Это табло определяет форму воздуховодов и прилегающих к панели элементов — «парящий» центральный тоннель тоже, по сути, у всех трёх вышеозначенных новинок одинаковый, но только у Майбаха есть декор из «розового золота». Сплюснутый руль — особенность концепта, вряд ли Daimler рискнёт уподобиться Тесле и оставить такой на серийной машине, потому что с беспилотными технологиями немецкий концерн пока далеко не продвинулся. Четыре индивидуальных кресла в концепте кажутся слишком скульптурными, на серийной машине они наверняка будут более традиционными на вид.

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О технической начинке Mercedes-Maybach EQS производитель практически ничего не сообщил: известно лишь, что в основе кроссовера — та же электромобильная архитектура EVA, что у лифтбека EQS и седана EQE, а запас хода на одной зарядке составит 600 км.

В серийную модель концепт превратится уже в следующем году, но сначала на рынок выйдет обычный кроссовер EQS, без приставки Maybach, а уж затем появится лакшери-версия (когда именно, неизвестно). Производиться флагманский электрический SUV будет на американском заводе Mercedes-Benz в Тускалузе (штат Алабама), здесь же пропишется пока ещё не представленный чуть более компактный и доступный кроссовер EQE.

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