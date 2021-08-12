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  • Тихая капитуляция: Daimler и Bosch сворачивают совместную разработку беспилотного такси

Тихая капитуляция: Daimler и Bosch сворачивают совместную разработку беспилотного такси

12.08.2021 227 0 0

В 2017 году Daimler и Bosch объявили об объединении усилий в разработке беспилотников 4 и 5 уровней по классификации SAE. К 2021 планировалось представить готовый продукт и начать его коммерческую эксплуатацию, но этого не случилось и теперь партнёры расходятся.

 

Идея полной автономности гражданских автомобилей и вытекающих из неё фантастических возможностей по монетизации продолжает терпеть крах, человечество пока не готово переложить ответственность за безопасность на дороге на искусственный интеллект. Причины крушения надежд автопроизводителей на скорое светлое беспилотное будущее мы уже разбирали на примере Audi, Ford и Uber. Так называемый «полный автопилот» Tesla юридически остаётся вспомогательной системой 2 уровня по классификации SAE. Единственным в мире легализованным беспилотником 3 уровня на данный момент является только спецверсия Honda Legend, да и та была выпущена тиражом всего 100 экземпляров и ездить на такой машине можно только в Японии при соблюдении большого числа ограничений.

Переход на беспилотники 4 и 5 уровней, при которых человек полностью выключен из управления, пока невозможен и вряд ли будет возможен в ближайшие годы, так как создание юридического механизма по переносу ответственности за управление (и, не дай бог, за последствия ДТП) с человека на машину оказалось непосильной задачей, требующей фундаментальных изменений в системе права, а человечеству сейчас не до того — есть более насущные задачи, от глобального потепления до новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Известие о сворачивании совместного беспилотного проекта Daimler и Bosch пришло не от пресс-служб этих компаний, а от немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, сотрудники которой, взглянув на календарь, решили поинтересоваться, где же обещанное беспилотное такси. Последнее официальное сообщение от Daimler и Bosch по этой теме датировано 9 декабря 2019 года: тогда партнёры отчитались о запуске пилотного проекта беспилотного такси в калифорнийском городе Сан-Хосе. Несколько оборудованных лидарами и прочими органами искусственного зрения Mercedes-Benz S-класса были объединены в сеть через мобильное приложение по вызову такси, воспользоваться которым могли бесплатно ограниченное число клиентов-испытателей. В каждой машине при этом для подстраховки сидел водитель, хотя рулил всем искусственный интеллект.

Чем закончился эксперимент в Сан-Хосе, неизвестно, Daimler и Bosch не стали делиться его итогами. По изначальной задумке, после пилотного проекта должен был стартовать коммерческий, уже без водителей-подстраховщиков в салоне, но это, как мы сказали выше, пока невозможно. В ответ на запрос газеты представители Daimler и Bosch сообщили, что совместный беспилотный проект будет завершён, результатами эксперимента в Сан-Хосе каждая компания сможет воспользоваться по своему разумению. Член правления Robert Bosch GmbH Харальд Крёгер так прокомментировал ситуацию: «Задача разработки беспилотного такси для города оказалась сложнее, чем многие могли подумать».

Добавим, что год назад Daimler и BMW объявили о прекращении совместных изысканий на тему беспилотников.

В ближайшие годы беспилотные технологии, разумеется, будут развиваться, но они будут использоваться исключительно как вспомогательные, то есть выше 2 уровня по SAE не поднимутся. Однако массовое внедрение электронных ассистентов, таких как пробочный круиз-контроль и AEB (система автоматического аварийного торможения) с круговым зрением, позволит снизить их себестоимость, сделать обязательными для всех новых машин и радикально повысить таким образом безопасность на дорогах.

беспилотные авто авто и технологии Mercedes-Benz

 

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