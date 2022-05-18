«Самый роскошный S-Class в истории»: Mercedes-Maybach показал Haute Voiture

Пока что люксовый автомобиль представлен в статусе концепта, однако он уже близок к производству. Версия выйдет ограниченным тиражом в начале следующего года.

Подразделение Mercedes-Maybach, входящее в состав немецкого концерна Mercedes-Benz, появилось в 2014 году. Под этим суббрендом выпускаются роскошные версии некоторых моделей «материнской» марки. Напомним, первенцем стал люксовый Mercedes-Maybach S500, в основу которого лёг седан S-Class (222). В дальнейшем появились другие автомобили и их модификации. К примеру, осенью прошлого года дебютировал концептуальный электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS.



На фото: Mercedes-Maybach показал Haute Voiture

Однако от дальнейших модификаций S-Class в подразделении отказываться не намерены. Очередной концепт получил имя Haute Voiture, что является отсылкой к Haute couture, то есть «от-кутюр». В компании пояснили, что этот удлинённый люксовый седан близок к производству: его выпустят в виде лимитированной серии в начале 2023 года. Компания позиционирует его как «самый роскошный S-Class в истории».



Экстерьер получил двухцветную отделку: она включает в себя «морскую» тёмно-синюю отделку капота, крыши и колёсных дисков с розово-бежевым оттенком, которую получила нижняя половина кузова. Крупная фирменная решётка радиатора с тонкими вертикальными прутьями, а также воздухозаборники в нижней части переднего бампера щедро оформлены хромом.



Подобное цветовое сочетание поддерживается в оформлении салона, в частности, двери изнутри отделаны тканью букле с повторяющимися элементами из бежевого, розового, золотого и тёмно-синего. Этот же материал используется при обивке кресел, хотя преобладает всё-таки белая кожа. Кроме того, интерьер получил элементы из розового золота, а также искусственного меха (тоже белого цвета). «Мягкий пушистый декор» можно встретить в нижней части дверей, в виде небольших подушек, а также в виде ковриков, причём как у пассажиров, так и у водителя.



Отметим, в комплекте с удлинённым седаном Mercedes-Maybach Haute Voiture предлагается набор дорожных сумок, которые также созданы с использованием узнаваемой ткани букле и белого искусственного меха. На центральном тоннеле в зоне доступа пассажиров, находящихся на втором ряду, расположилась ниша для бутылки шампанского и место для пары окрашенных в золото «фужеров-флейт». Любопытно, что с помощью этого драгоценного металла слегка «подправили» даже оформление блока мультимедийной системы MBUX.



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В компании не рассказали о том, какая «начинка» будет у выпущенного ограниченным тиражом Haute Voiture. Не исключено, что модель оснастят 6,0-литровым двигателем V12, предназначенным для версии S680. Ему в пару, очевидно, предложат девятиступенчатую гидромеханическую автоматическую коробку передач. Ожидается, что стоимость товарной версии Mercedes-Maybach Haute Voiture превысит 200 тыс. долларов (в США ценник актуального исполнения S580 с двигателем V8 стартует с отметки в 184 900 долларов).

Напомним, в конце прошлого года немецкая компания представила Mercedes-Benz Project Maybach – двухместное сафари-купе с дизайном от Вирджила Абло. Этот уникальный проект останется на уровне концепта.

