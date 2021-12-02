Mercedes-Benz Project Maybach: уникальное сафари-купе с дизайном от Вирджила Абло

Фэшн-индустрия на этой неделе простилась с известным американским дизайнером и модельером Вирджилом Абло, а компания Mercedes-Benz представила последний проект, созданный с его участием, — большое двухместное купе Maybach в стиле сафари.

Вирджил Абло умер 28 ноября в возрасте 41 год от рака сердца. Чернокожий уроженец Ганы получил образование в США и прославился благодаря сотрудничеству со знаменитым рэпером Канье Уэстом. В 2018 году Абло был назначен креативным директором мужской линии Louis Vuitton, благодаря чему вошёл в список главных кутюрье Франции. Творческий потенциал Абло простирался далеко за рамки фэшн-индустрии, он был популярным и востребованным ди-джеем с тонким и очень разносторонним вкусом, а также успел поработать с компанией Mercedes-Benz.

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В сентябре прошлого года Mercedes-Benz и Вирджил Абло представили Project Geländewagen на базе G-класса — это попытка понять, как мог бы выглядеть легендарный рамный внедорожник, подготовленный для кольцевых гонок, при этом акцент был сделан на классической эстетике NASCAR с сетками в окнах и аналоговыми приборами в салоне.



Project Maybach — более серьёзная работа, сделанная полностью с нуля Вирджилом Абло в сотрудничестве с шеф-дизайнером концерна Daimler Горденом Вагенером. Так уж вышло, что машину показали уже после смерти Абло, а посвящённый ей пресс-релиз предельно лаконичен и содержит в основном слова сожаления по поводу утраты великого мастера. Тем не менее известно, что Project Maybach — это электромобиль, разработанный для путешествий по дикой природе в атмосфере роскоши.



Дизайн Project Maybach совершенно не похож на современные серийные модели Mercedes-Benz: квадратное оформление передка с крупными круглыми фарами сильно напоминает купе Rolls-Royce Sweptail образца 2017 года, но в остальном купе Вирджила Абло совершенно самобытное.

В огромный почти плоский капот, разделённый надвое относительно продольной осевой линии, имеет встроенные солнечные панели для подзарядки батареи в светлое время суток. Окружающий салон защитный трубчатый каркас, экспедиционный багажник на крыше, передний кенгурятник с четырьмя прожекторами и металлическая защита днища интегрированы в кузов и являются неотъемлемыми частями его дизайна. Камеры заднего вида крепятся к передним стойкам защитного каркаса. Болты креплений расширителей колёсных арок нарочито выставлены напоказ, а шины, кажется, имеют максимально высокий профиль, какой себе только можно представить.



В салоне — всего два кресла, их спинки можно уложить горизонтально вровень с багажной полкой, то есть получаются два полноценных лежачих места: через прозрачную крышу можно ночью смотреть на звёзды. Общая чемоданная эстетика оформления интерьера, видимо, подчёркивает богатый опыт работы Вирджила Абло в Louis Vuitton. В торцы передней панели встроены съёмные вещевые боксы, а на задней стенке широченного дверного проёма мы видим самый настоящий дизайнерский топор. Надпись рядом с ним гласит: «использовать только в чрезвычайных ситуациях».



В оформлении рулевой колонки и передней панели есть что-то от эстетики стимпанка — крупные блестящие клавиши и рукоятки нарочито выпирают в салон, в правом углу рядом с пассажирской дверью имеется загадочный стеклянный колпак. Единственный очевидный признак современного автомобиля — цифровой щиток приборов, расположенный почему-то на стороне пассажира.

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Речи о серийном выпуске Project Maybach, конечно же, не идёт — его дизайн слишком сложный и неординарный для этого, но он точно войдёт в десятку самых ярких концептов Mercedes-Benz нашего века.

