Mercedes-Benz Vision AMG: будущий конкурент Porsche Taycan с фарами-звёздами

В дополнение к обнародованной 19 мая новой модельной стратегии с уклоном на роскошь компания Mercedes-Benz представила концепткар Vision AMG, проливающий свет на первую полностью оригинальную электрическую модель спортивного суббренда Mercedes-AMG, которая увидит свет в 2025 году.

Из описания новой модельной стратегии Mercedes-Benz мы узнали, что для будущих электромобилей спортивной линейки Mercedes-AMG немецкая компания разрабатывает отдельную высокопроизводительную платформу AMG.EA, первым носителем которой станет серийная версия концепта Vision AMG — её дебют ожидается в 2025 году.

Своими пропорциями Vision AMG напоминает концепт Mercedes-Benz Vision EQXX, показанный в начале этого года на выставке CES в Лас-Вегасе (серийная версия появится в 2024 году), но на самом деле это две совершенно разные модели: Vision EQXX — про эффективность и дальнобойность, Vision AMG — про высокую мощность и выдающиеся динамические качества.



Платформа AMG.EA разрабатывается в штаб-квартире Mercedes-AMG GmbH в немецком Аффальтербахе отдельно от остальных платформ для моделей Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach и G-класса, который в будущем тоже превратится в отдельный суббренд с несколькими моделями.



Батарея в платформе AMG.EA будет иметь ступенчатую, а не плоскую структуру, чтобы можно было обеспечить высокую ёмкость в сочетании с максимально низкой посадкой водителя и пассажиров. Электродвигатели будет поставлять принадлежащая Mercedes-Benz британская компания YASA: речь об агрегатах с осевым потоком, они обеспечивают бόльшую отдачу при меньшей массе по сравнению с двигателями, у которых ротор размещён внутри статора.



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Никаких технических характеристик Vision AMG пресс-служба Mercedes-Benz не опубликовала, так что пока можно только любоваться дизайном машины, исполненном в фирменной стиле Sensual Purity, разработанным главным дизайнером Mercedes-Benz Group AG Горденом Вагенером. Vision AMG позиционируется как четырёхдверное купе, а серийная модель будет 5-дверным лифтбеком. Габаритная длина — 5100 мм.



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Vision AMG имеет большую колёсную базу (3000 мм), смещённую вперёд кабину и короткий передний свес — в сочетании с покатой вытянутой кормой они создают весьма своеобразный профиль кузова. В корму вмонтирован активный спойлер, а шесть фонарей, интегрированных в диффузор, имитируют раскалённые выхлопные патрубки. Передок, в отличие от седана Vision EQXX, сохранил радиаторную решётку — разумеется фальшивую, глухую, роль вертикальных прутьев выполняют светодиоды. Самый интересный элемент дизайна — это трёхсекционные фары, вторящие фирменной эмблеме Mercedes-Benz, такие фары достанутся серийным моделям Mercedes-AMG и станут их визитной карточкой.

