Mercedes-Benz V-класса в китайском тюнинге: гигантский «гриль», красное знамя и мрамор

Компания Kede Auto из китайского Тяньцзиня показала на автосалоне в Гуанчжоу сильно облагороженную с её точки зрения версию минивэна Mercedes-Benz V-класса, за которую просит целое состояние.

Основанная в 2019 году Kede Auto уходит корнями к американской фирме Krystal по постройке стреч-лимузинов и её азиатскому филиалу. Kede делает экстремально роскошные конверсии на базе серийных минивэнов, микроавтобусов и внедорожников. Роскошные минивэны в последние годы пользуются в Китае особенно высоким спросом, что привело к появлению совершенно уникальных моделей вроде Buick Century, но Kede предлагает ещё более высокий уровень комфорта и шика — так как их понимает китайский потребитель.

Представленный в Гуанчжоу минивэн-лимузин Kede Xiangyi MH9 базируется на китайской версии Mercedes-Benz V-класса, точнее на его самой дорогой удлинённой модификации V 260 L (длина — 5400 мм, колёсная база — 3430 мм), которая стоит от 646 800 юаней или 6,56 млн рублей в переводе по текущему курсу.



Kede Xiangyi MH9 намного дороже исходного минивэна — от 1 680 000 юаней (17,1 млн рублей), конечная цена зависит от индивидуальных капризов заказчика. За что такая бешеная наценка? За сильно изменённый облик: новую гигантскую радиаторную решётку с диодной подсветкой, новые бамперы, золотые декоративные полоски, лихо закрученные пороги, новые ювелирные колёсные диски и высокую крышу, увенчанную на корме большим спойлером. Выставочный образец вдобавок снабжён красным килем на капоте в духе моделей Hongqi — дочерней марки FAW, название которой переводится как «красное знамя».



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Но главные изменения, конечно, находятся в салоне: пассажирская часть отделена от водительской стенкой со встроенным телевизором, под которым разместились два раскладных кресла для временных попутчиков, сервант с хрустальными бокалами и сигарный ящик. На борту также есть холодильник для шампанского, чайный сервиз и высококлассная аудиосистема. Два главных кресла-кровати в задней части салона снабжены большим количеством регулировок, вентиляцией, обогревом и массажёрами. В боковых нишах имеются раскладные столики с отделкой под мрамор. Этим же материалом декорированы многие поверхности в пассажирской и водительской частях салона.



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Силовая установка — стандартная: 2,0-литровый бензиновый турбомотор (211 л.с., 350 Нм) в паре с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод, как утверждается, полный, хотя стоковый китайский Mercedes-Benz V 260 L имеет задний. Максимальная скорость — 185 км/ч. Снаряженная масса — 2680 кг.



Добавим, что VIP-конверсии на базе Mercedes-Benz V-класса делает не только Kede Auto, но и много кто ещё, в том числе легендарная студия Italdesign, но она, конечно, из имиджевых соображений не может позволить себе такой китч, какой предлагает Kede.

