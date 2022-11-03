Пошёл в отрыв: новый роскошный минивэн Buick Century дистанцировался от «товарищей»

В Китае состоялась премьера нового минивэна марки Buick. На стадии анонсов его именовали GL8 Century, а теперь это просто Century, то есть новинка как бы утратила родовую связь с тремя своими предшественниками, двое из которых по-прежнему производятся и продаются в Поднебесной. Century будет самым дорогим и роскошным в гамме Buick, его 4-местная VIP-версия лимузинного типа позиционируется не иначе как «святилище на колёсах».

В виде концепта минивэн Buick Century был анонсирован ещё осенью прошлого года, первые тизеры серийной модели пресс-служба SAIC-GM опубликовала в мае, затем полностью раскрыла внешность новинки и пассажирскую часть салона VIP-версии — всё это время модель называлась GL8, то считалась четвёртым поколением одноимённого минивэна.

Первое поколение Buick GL8 для Китая появилось ещё в 1999 году, это был клон «евроатлантических» моделей Opel Sintra и Pontiac Montana сотоварищи, а последующие генерации Buick GL8 разрабатывались уже исключительно для Китая. Второе и третье поколения GL8 до сих пор в строю, оба в августе пережили рестайлинг, ну а представленный сегодня Century теперь стоит особняком, он самый крупный в гамме (габаритная длина — 5230 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1867 мм, колесная база — 3130 мм), но технический базис у него такой же, как у двух здравстующих предшественников. Отметим, что прежде имя Century было закреплено за традиционными легковыми моделями Buick (в основном это были крупные седаны), а теперь вот его отдали минивэну.



Новый Buick Century будет предлагаться исключительно с передним приводом и только с одним силовым агрегатом, состоящим из 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёрки» (237 л.с., 350 Нм) с 48-вольтовым мягкогибридным довеском в виде стартер-генератора и 9-ступенчатого гидромеханического «автомата». До 100 км/ч минивэн со снаряженном массой более 2,2 т разгоняется за 10,3 с, максимальная скорость — 195 км/ч. Подвеска — пружинная, передняя — типа McPherson, задняя — многорычажная. Штатная размерность шин — 225/55 R 19.



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Для Buick Century на данный момент заявлены только роскошные версии Avenir в 6- и 4-местных конфигурациях, у 6-местной объём багажника составляет 612 л и может быть увеличен до 1850 л за счёт уменьшения числа посадочных мест, у 4-местной — строго 628 л. Будут ли у Century более простые версии, пока неизвестно.



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Даже 6-местный Century может похвастать избыточным комфортом: у него четыре раздельных кресла второго и третьего рядов, все снабжены подлокотниками и мягкими подголовниками. Капитанские кресла второго ряда вдобавок имеют выдвижные подпорки для ног, выдвижные столики, подогрев, вентиляцию и массажёры. Перед водителем — панорамное 30-дюймовое приборно-мультимедийное табло, селектор АКП расположен по-американски — на рулевой колонке. Стоит 6-местный Century от 529 900 юаней (4,5 млн рублей в переводе по текущему курсу).



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Самая дорогая 4-местная VIP-версия Century стоит от 689 900 юаней (5,8 млн рублей) и является, по сути, лимузином, так как между креслами первого и второго рядов установлена настоящая перегородка с 32-дюймовым многофункциональным монитором, который при желании можно опустить, чтобы босс непосредственно пообщался с водителем. В нижней части перегородки находятся вещевые ниши и 13-литровый холодильник. Кресла второго ряда имеют аж по 18 регулировок, 5-зонный обогрев и 18-точечный массаж, управление этим богатством происходит через расположенный между креслами 8-дюймовый планшет-пульт. В оснащение входят аудиосистема Bose с 21 громкоговорителем и искусственное звёздное небо под потолком, состоящее из 528 светодиодов, 162 из которых мерцающие…



За пределы Китая Buick Century вряд ли выйдет — только здесь в достаточно крупных объемах востребованы подобные модели, сочетающие в себе низкую производительность с комфортом уровня Benlley и Rolls-Royce. В прошлом году Buick GL8 во всех своих вариациях разошёлся в Китае тиражом более 170 тысяч штук, а Century, видимо, теперь будут считать отдельно — вот и увидим, как жадно китайцы на него накинутся.

