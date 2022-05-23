Анонсирован минивэн Buick GL8 нового поколения: дополнение, а не замена

Облик вэна сделали по мотивам прошлогоднего концепта, а в салоне установили «телевизор». Кроме того, ожидается, что свежий MPV станет первой серийной моделью с новой эмблемой марки.

Однообъемник с индексом GL8 в гамме Buick появился под конец 1999 года, он создан специально для Китая, там же налажено производство – за выпуск отвечает СП концернов General Motors и SAIC. Модель второй генерации представили в 2010-м, а спустя шесть лет на рынок вышел «третий» минивэн (он носит приставку ES). Какое-то время все три поколения продавали одновременно, впрочем, затем самый первый GL8 все же покинул конвейер (остальные вэны с тех пор успели обновиться). Но скоро китайцам вновь будут доступны три генерации разом: Buick официально объявил о том, что свежий, «четвертый», MPV дополнит семейство, а не заменит одного из предшественников. Ну а чтобы модель нового поколения не путали с прежними GL8, ей присвоена «фамилия» Century. К слову, однообъемники Buick расходятся в Китае как горячие пирожки: в 2021-м реализовано 170 000 единиц (второго и третьего поколений) – это на 8% больше, чем годом ранее.

Buick GL8 Century 1 / 3 Buick GL8 Century 2 / 3 Buick GL8 Century 3 / 3

Свой анонс Buick сопроводил парой тизеров. Внешность сделали по мотивам концепта GL8 Flagship, дебютировавшего минувшей осенью. От шоу-кара серийная модель унаследовала узкие фары и «клыки» ходовых огней (но начинку все же заменили), а также огромная радиаторная решетка, которую опустили ниже по сравнению с предшественниками. Другая особенность – двухцветная окраска. Кроме того, этот вэн должен стать первым товарным Бьюиком с новой эмблемой, хотя ее пока и не видать (на «личике» MPV логотипа вообще нет – только надпись с названием бренда).



Из габаритов Buick GL8 Century пока раскрыты колесная база и ширина – 3130 и 1980 мм соответственно. Для сравнения, показатели актуальных «второго» и «третьего» вэнов (едины для обеих моделей) – 3088 и 1878 мм.



Концепт Buick GL8 Flagship 1 / 4 Концепт Buick GL8 Flagship 2 / 4 Концепт Buick GL8 Flagship 3 / 4 Концепт Buick GL8 Flagship 4 / 4

Футуристичный интерьер, как у прототипа, товарному GL8 Century не достался. Зато вэн обрел перегородку, в которую вдобавок встроен «телевизор». Судя по всему, на картинке запечатлен топовый четырехместный вариант (трехрядное исполнение тоже, как ожидается, будет): между раздельными креслами, установленными в пассажирском отсеке, «торчит» довольно крупная сенсорная панель, на которую, очевидно, вывели управление всеми основными функциями. Отметим, четырехместным бывает и «третий» GL8 ES – в роскошной версии Avenir. Однако перегородки у того минивэна нет. Кстати, в Buick уже успели заявить о том, что новый GL8 Century ориентирован в основном на состоятельных китайских бизнесменов.



Нынешние Buick GL8 третьего и второго поколений 1 / 6 Нынешние Buick GL8 третьего и второго поколений 2 / 6 Нынешние Buick GL8 третьего и второго поколений 3 / 6 Нынешние Buick GL8 третьего и второго поколений 4 / 6 Нынешние Buick GL8 третьего и второго поколений 5 / 6 Нынешние Buick GL8 третьего и второго поколений 6 / 6

О технике новинки информации пока нет. Вэны второго и третьего поколений оснащаются бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 237 л.с. и девятиступенчатым «автоматом», плюс они имеют 48-вольтовый стартер-генератор.



Полноценную премьеру Buick GL8 Century проведут в рамках специального мероприятия, которое должно пройти в ближайшее время.